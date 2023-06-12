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Пластический хирург рассказал, как звездный тренд на точеные черты разрушает лицо

12 июня 2023 18:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пластический хирург рассказал, как звездный тренд на четкие черты разрушает лицо
Крис Тейген. Фото: instagram.com/chrissyteigen/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сегодня все больше набирает популярность тренд по удалению комков Биша. Звезды своими гламурными фото в соцсети активно способствуют этому.

Об этом пишет Daily Mail.

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Отек и паралич

Удаление подкожного жира приводит к тому, что деформируется овал лица, повреждаются чувствительные нервы, что может привести к длительному отеку и даже параличу лица, уверяет пластический хирург Моника Фаузи.

"Это все приведет к тому, что люди будут выглядеть значительно старше с возрастом", — отмечает специалист.

 

 

Все больше женщин, которые обращаются за модной процедурой, просят сделать их похожими на Крисси Тейген и Беллу Хадид.

Ангел Victoria's Secret Крисси Тейн призналась своим подписчикам в Instagram, что делала процедуру и довольна результатом.

Удаление комков Биша занимает 45 минут и стоит до £4,000. Специалисты рассказывают, что многие обращаются к неопытным врачам, чтобы сэкономить деньги, потом это приводит к печальным последствиям.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Букальный жир придает лицу моложавый вид, с возрастом объем жира уменьшается, поэтому лицо обвисает", — рассказывает Моника Фоузи.

Процедуру по удалению букального жира делали с 1930 годов, но именно из-за постов звезд в Сети эта манипуляция приобрела немалую популярность.

Кстати, не только женщины обращаются к пластическим хирургам за этой процедурой, но и мужчины. Так, недавно заподозрили в удалении комков Биша солиста One Direction Лиама Пейна.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также популярностью пользуется другая процедура, когда в зону комков Биша вводят специальную кислоту, но риск так повредить нерв еще выше.

В Великобритании планируют запретить проведение процедуры по удалению комков Биша без медицинских показателей.

Напомним, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась с поклонниками очередным рецептом красоты. Артистка принялась за коррекцию фигуры.

Певица Мика Ньютон недавно призналась, что гордится, что до сих пор не делала уколы красоты.

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