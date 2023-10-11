Пластики на миллионы: специалист рассказал, сколько операций по изменению внешности совершила Мадонна.

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Нью-йоркский пластический хирург описал ряд косметических изменений, которые Мадонна делала в течение многих лет — после того, как поклонники выразили обеспокоенность ее здоровьем. Фотографии 65-летней звезды снова появились в социальных сетях на выходных, на которых она выглядела неузнаваемой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Несмотря на многолетние предположения, Мадонна только недавно призналась, что делала пластическую операцию, но она не раскрыла, какие это были процедуры и как часто она ложилась под нож. Сертифицированный хирург доктор Барри Вайнтрауб, просматривавший фотографии Мадонны "до" и "после", сказал, что увидел следы по крайней мере 12 косметических процедур на лице, которые, по его оценкам, стоили "несколько шестизначных сумм".

Певица Мадонна. Фото: dailymail.co.uk

Доктор Вайнтрауб сказал, что одним из наиболее очевидных изменений стали ее щеки, которые теперь "надуты" и "намного полнее", вероятно, из-за многократных инъекций филлеров, во время которых под кожу вводят гелеобразные вещества. Он отметил, что Мадонна также потеряла свои характерные ямочки, вероятно, из-за этого. Специалист Вайнтрауб сказал, что она явно подтянула брови — на что указывает ее "необычайно высокий" лоб и выше обычных брови.

"Вы видите более плоскую прямую линию, которая указывает на то, что перед линией роста волос может быть разрез для подтягивания кожи. Ее брови также выше, чем положение ее бровей в 1986 году, то есть расстояние между ее ресницами и бровями намного выше, чем наше. Вы видите гораздо больше объема в верхней трети ее лица", — сказал Вайнтрауб.

Певица Мадонна. Фото: социальные сети

Подтяжку бровей обычно делают, делая надрез вдоль кожи головы, а затем оттягивая кожу назад, чтобы удалить морщины и дряблость.

Он также сказал, что ее векам придали более молодой вид и устранили морщины.

"Когда вам исполняется 60, часто появляются отеки на нижних веках и излишки кожи на верхних веках. Однако на этих фотографиях вы не видите ни одного из них. Ее нижние веки совершенно гладкие, что означает, вероятно, снятую кожу. Жировые слои также были удалены. Так что вы видите гладкость и подтянутость вокруг, и это благодаря хирургическому лифтингу", — говорит врач.

Он добавил, что звезда также, вероятно, делала ботокс на лбу и вокруг глаз, поскольку морщин не было, когда она двигала лицом.

Он также отметил, что характерная родинка Мадонны над ее губой выглядит гораздо тусклее, что может быть просто освещением на фотографиях или побочным эффектом смены внешности. Доктор Вайнтрауб считает, что она также делала по крайней мере одну операцию на носу.

Указывая на фото 1986 года, он сказал: "На оригинальном снимке кончик носа притуплен, а ноздри не изогнуты. Но теперь нос более заостренный. И если присмотреться повнимательнее, то левая ноздря тоже чуть выше правой".

Он также сказал, что ее гораздо более полное лицо стало результатом повторных инъекций филлеров и жира.

"Ее скулы стали намного, намного полнее, и это вторично по отношению к инъекциям жира или филлерам. Мы слишком часто видим это в нашей сфере, но, к сожалению, люди склонны наполнять лицо, чтобы попытаться разгладить морщины. У нее также были две маленькие ямочки с каждой стороны, которые вы сейчас не видите, потому что они заполнены жиром. Если вы посмотрите на ее фотографию 1986 года, у нее была носово-губная складка, как у обычного человека — это складка, идущая от уголка носа ко рту. Но на новой фотографии она абсолютно плоская, а это значит, что у нее не только было много филлеров, но и подтяжка лица", — комментирует специалист.

Ранее высказывались предположения, что ее большие щеки связаны с имплантами. Но доктор Вайнтрауб опроверг это, сказав, что если бы это было так, контур имплантата был бы виден.

Он также сказал, что ее губы были "очень большими", что, вероятно, также явилось результатом повторных инъекций жира или филлера.

"Это не обычные губы, они совсем не похожи на те, что были у нее в 1986-м году, тут филлер", — сказал он.

Он сказал, что филлер, вероятно, также был применен к ее линии челюсти, чтобы "выровнять ее" и минимизировать морщины, и были признаки того, что ее челюсть была изменена.

Он также сказал о подтяжке шеи во избежание провисания кожи вокруг шеи. Хирург предположил, что она также могла сделать операцию по лазерной шлифовке кожи, где лазер используется для удаления наружного слоя кожи и стимулирования выработки коллагена.

"Секрет великолепной косметической хирургии — выглядеть так, будто вас никто не касался. Вы должны выглядеть естественно, и вы должны сохранить свои анатомические черты, с которыми мы все рождаемся. Но между 1986 годом и фотографиями Мадонны за последний год есть серьезные отличия", — комментирует хирург.

Большие опасения вызвал ее "неузнаваемый" вид на церемонии "Грэмми" в этом году. Тогда она обвинила комментаторов в "эйджизме" и "мизогинии", но позже призналась, что сделала пластическую операцию, опубликовав фотографию с подписью: "Посмотрите, какая я милая теперь, когда отек после операции спал".

Поклонники начали подозревать, что Мадонна экспериментировала с операциями на лице еще в 1990-х годах, когда ходили слухи, что она пробовала ботокс и делала операцию на носу — это она так и не подтвердила.

В 2008 году ее сфотографировали с синяками на лице, которые, как допустили поклонники, могли возникнуть из-за операции на нижних веках.

А в 2010-х годах она рассказала, что является поклонницей доктора Фредерика Брандта, также известного как "ботокс-барон", хотя не утверждала, что у нее есть ботокс.

Мадонна готовится к своему мировому турне Celebration, который был отложен после того, как она перенесла опасную для жизни бактериальную инфекцию.

Планируется, что он начнется позже на этой неделе на O2 Arena в Лондоне, а затем звезда будет путешествовать по Европе и Соединенным Штатам.

Напомним, ранее стало известно, сколько пластических операций сделала Кайли Дженнер.

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