"Побіліли кінцівки, почало паралізувати": Інна Мірошниченко розповіла, чому їй викликали швидку

Інна Мірошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, Інна, роповіла, як їй різко стало зле. Жінці довелося викликати швидку.

Про це дружина шоумена розповіла у своєму Instagram.

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Що це було — невідомо

Інні стало зле після весілля знайомих, де вони з Тімуром та дітьми були гостями. Родина повернулася додому рано, однак вже о 22:30 стан здоров'я Інни різко погіршився.

"Ми пішли спати о 22:00, бо троє дітей. Протягом свята ми не пили, бо троє дітей. Їли, як усі. О 22:30 мені стає різко дуже погано. Починає все боліти. Холодно. Тіло обпікає холодом (це не озноб). Я намагаюся встати і дійти до ванної, зігрітися. Доходжу. У ванній мене починає паралізувати. Я бачу, як кінцівки біліють і скручуються…Доходить до живота...", — розповіла Інна.

Інна Мірошниченко з донькою та сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Інна Мірошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Тімур Мірошниченко доніс її до ліжка та побіг по допомогу. Коли приїхали медики, то не змогли надати першу допомогу. Виявилося, що у них немає навіть необхідних приладів.

"Тім це відчув, прийшов до мене. Швидко відніс на ліжко і побіг по допомогу. Почалася блювота. Викликали швидку. Швидка їхала 90 хвилин. Увесь цей час чотири людини масажували акупунктурні точки, аби я не втратила свідомість. А я тільки думала, чи витримає серце такі довгі судоми…Приїхала швидка ні з чим! Не те що дефібрилятора не було, навіть термометра. Запропонували відвезти мене до лікарні (ще 90 хв, там чекати до 7 ранку, поки почнеться робочий день, бо нікого немає). На годиннику перша година ночі. Від такої допомоги я відмовилась", — поділилася дружина Мірошниченка.

Врешті, Інні допомогла лікарка, яка працює в їхній компанії. Вона вколола обраниці шоумена ліки, і та заснула.

"У нас у компанії була лікарка. Я довірилась їй. Вона обколола мене чимось, мене відпустило і я заснула. Чому не давала зробити це раніше? Бо хотіла, аби мені діагностували причину, а не рандомно колоти. Але вибору не було. Станом на зараз я здорова. Що це було — невідомо", — говорить дружина Мірошниченка.

Нагадаємо, Інна Мірошниченко розчулила історією про першу зустріч із прийомним сином.

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