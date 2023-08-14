"Побелели конечности, начало парализовать": Инна Мирошниченко рассказала, почему ей вызвали скорую

Инна Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко, Инна, рассказала, как ей резко стало плохо. Женщине пришлось вызвать скорую.

Об этом жена шоумена рассказала в своем Instagram.

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Что это было — неизвестно

Инне стало плохо после свадьбы знакомых, где они с Тимуром и детьми были гостями. Семья вернулась домой рано, однако уже в 22:30 состояние здоровья Инны резко ухудшилось.

"Мы пошли спать в 22:00, потому что трое детей. В течение праздника мы не пили, потому что трое детей. Ели, как все. В 22:30 мне становится резко очень плохо. Начинает все болеть. Холодно. Тело обжигает холодом (это не озноб). Я пытаюсь встать и дойти до ванной, согреться. Дохожу. В ванной меня начинает парализовать. Я вижу, как конечности белеют и скручиваются… Доходит до живота…", — рассказала Инна.

Инна Мирошниченко с дочерью и сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Инна Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Тимур Мирошниченко донес ее до кровати и побежал за помощью. Когда приехали медики, то не смогли оказать первую помощь. Оказалось, что у них нет даже нужных устройств.

"Тим это почувствовал, пришел ко мне. Быстро отнес на кровать и побежал за помощью. Началась рвота. Вызвали скорую. Скорая ехала 90 минут. Все это время четыре человека массировали акупунктурные точки, чтобы я не потеряла сознание. А я только думала, выдержит ли сердце такие продолжительные судороги...Приехала скорая ни с чем! Не то что дефибриллятора не было, даже термометра. Предложили отвезти меня в больницу (еще 90 мин, там ждать до 7 утра, пока начнется рабочий день, потому что никого нет). На часах час ночи. От такой помощи я отказалась", — поделилась жена Мирошниченко.

Наконец, Инне помогла врач, работающая в их компании. Она уколола супруге шоумена лекарство, и та заснула.

"У нас в компании была врач. Я доверилась ей. Она обколола меня чем-то, меня отпустило и я заснула. Почему не давала сделать это раньше? Потому что хотела, чтобы мне диагностировали причину, а не рандомно колоть. Но выбора не было. По состоянию на сейчас я здорова. Что это было — неизвестно", — говорит жена Мирошниченко.

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