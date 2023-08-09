"Чувствует себя бессильной": Натали Портман не хочет расставаться

Актриса Натали Портман с мужем Бенджамином Мильпье. Фото: instagram.com/natalieportmanupdates/

Актриса Натали Портман еще не приняла окончательного решения о разводе с Бенджамином Мильпье после того, как появились сообщения о том, что у него был роман на стороне. Актриса была опустошена слухами о его неверности.

Об этом пишет Daily Mail .

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В июне во французском журнале вышла статья о том, что 46-летний Мильпье изменял своей жене с 25-летней активисткой по имени Камиль Этьен.

На прошлой неделе Портман видели без обручального кольца во время прогулки в Австралии, что вызвало новые предположения, что браку звезды пришел конец.

Однако источник, близкий к 42-летней Портман, теперь поделился определенной информацией о состоянии их отношений, опровергая слухи о том, что они "развелись", и настаивает, что актриса все еще "не знает" расстанется ли с любимым.

"Натали ненавидит, что неверность Бенджамина заставила ее чувствовать себя бессильной. Она не знает, сможет ли восстановить свою силу, оставшись с ним или оставив его. Продолжать бороться с этим действительно трудно", — рассказывает инсайдер.

Но источник настаивал на том, что "в глубине души" Портман и Мильпье все еще "по-настоящему влюблены" и пытаются понять, что пошло не так в их браке.

"Они действительно принимают это изо дня в день, потому что глубоко в душе они действительно влюблены, и они пытаются понять, что стало причиной дистанции между ними. Она хочет остаться с ним, и он действительно хочет быть с ней. Они оба знают, что только время покажет, какое направление они выберут", – поделился источник.

Инсайдер утверждал, что отношения Бенджамина Мильпье с Этьен были "короткими" и теперь "закончились".

"Он знает, что совершил огромную ошибку, и делает все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью вместе. Натали невероятно закрыта и не намерена освещать это в СМИ. Ее главным приоритетом является защита своих детей и их частной жизни", — рассказал источник.

Портман и Мильпье имеют двоих детей: сына Алефа, 12 лет, и дочь Амалию, 6 лет. Они познакомились еще в 2009 году на съемках фильма "Черный лебедь", для которого он создал хореографию. Возлюбленные обручились в 2010 году и поженились в 2012 году в Биг-Суре, Калифорния.

Напомним, стало известно, что Натали Портман спасает брак.

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