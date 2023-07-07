Самотня та безтурботна: Шакіра навідалась на fashion-показ
Співачка Шакіра, яка нещодавно розбіглася з батьком своїх синів футболістом Жераром Піке, не збирається сумувати. Зірку помітили під час світського заходу у компанії зіркових подруг.
Про це пише Daily Mail.
У рамках Тижня високої моди в Парижі відбувся показ Fendi. У перших рядах шоу були помічені Карді Бі, Лілі Джеймс, Шакіра, Наомі Уоттс, Каміла Кабелло та багато інших зіркових красунь. Судячи з останніх подій у житті Шакіри, вона не засмучується, і на показі весело обговорювала нову колекцію з подругами.
Шакіра, яка попрощалася з Іспанією після розставання з футболістом Жераром Піке, переїхала з дітьми до США. Тепер вона вимушена витрачати гроші на те, аби також перевезти туди все своє майно. Зараз Шакіра, яка виховує від Піке двох синів, за чутками, перебуває у стосунках із зіркою Формули 1 Льюїсом Гамільтоном.
Шоу Fendi цього розу приголомшила різноманіттям образів. Нюдовий, бордовий, яскраво-зелений, червоний, чорний — вражаюча кольорова палітра колекції, на яку надихнуло творців коштовне каміння. Моделі дефілювали в сукнях на одне плече, атласному вбранні, шовкових та відвертих сукнях з вишивкою.
Нагадаємо, колишній коханий співачки Шакіри, футболіст Жерар Піке планує одружитися.
Раніше співачку Шакіру помітили з американським актором Томом Крузом.