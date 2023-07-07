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Самотня та безтурботна: Шакіра навідалась на fashion-показ

7 липня 2023 14:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Самотня та безтурботна: Шакіра навідалась на fashion-показ
Співачки Шакіра та Камілла Кабелло. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Шакіра, яка нещодавно розбіглася з батьком своїх синів футболістом Жераром Піке, не збирається сумувати. Зірку помітили під час світського заходу у компанії зіркових подруг.

Про це пише Daily Mail.

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У рамках Тижня високої моди в Парижі відбувся показ Fendi. У перших рядах шоу були помічені Карді Бі, Лілі Джеймс, Шакіра, Наомі Уоттс, Каміла Кабелло та багато інших зіркових красунь. Судячи з останніх подій у житті Шакіри, вона не засмучується, і на показі весело обговорювала нову колекцію з подругами.

 

Співачка Шакіра. Фото: Reuters

 

Співачка Карді Бі. Фото: Reuters

 

Співачка Камілла Кабелло. Фото: Reuters

 

Акторка Ліллі Джеймс. Фото: Reuters

 

Акторка Наомі Вотс. Фото: Reuters

 

Шакіра, яка попрощалася з Іспанією після розставання з футболістом Жераром Піке, переїхала з дітьми до США. Тепер вона вимушена витрачати гроші на те, аби також перевезти туди все своє майно. Зараз Шакіра, яка виховує від Піке двох синів, за чутками, перебуває у стосунках із зіркою Формули 1 Льюїсом Гамільтоном.

Шоу Fendi цього розу приголомшила різноманіттям образів. Нюдовий, бордовий, яскраво-зелений, червоний, чорний — вражаюча кольорова палітра колекції, на яку надихнуло творців коштовне каміння. Моделі дефілювали в сукнях на одне плече, атласному вбранні, шовкових та відвертих сукнях з вишивкою.

 

Модний показ Fendi. Фото: Reuters

 

Модний показ Fendi. Фото: Reuters

 

Модний показ Fendi. Фото: Reuters

 

 

Модний показ Fendi. Фото: Reuters

 

Модний показ Fendi. Фото: Reuters

Нагадаємо, колишній коханий співачки Шакіри, футболіст Жерар Піке планує одружитися.

Раніше співачку Шакіру помітили з американським актором Томом Крузом.

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