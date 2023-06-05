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Подарок судьбы: Андре Тан восхитил редкими кадрами с дочерью

5 июня 2023 10:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Подарок судьбы: Андре Тан восхищался редкими кадрами с дочерью
Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан показал редкие кадры со своей 7-летней дочкой Софией. Девочка родилась в браке с бизнесвуман Алиной Харечко.

Снимки и видео с ребенком модельер опубликовал в Instagram.

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На фото Андре Тан показал, как дочь сладко спит. А также поделился кадрами, где читает с Софией сказку.

Самое ценное время

"Мой подарок судьбы. Кажется, что еще совсем недавно я держал тебя такую крошечную на руках и восхищался твоими первыми шагами, а теперь тебе почти 8 лет…Однако ничего не изменилось — ты для меня все та самая маленькая девочка, и я как и раньше восхищаюсь каждым твоим шагом", — говорит дизайнер.

Андре Тан признался, что сильно любит дочь и не удержался от сантиментов по поводу их общих моментов.

"Обожаю, когда ты так мило засыпаешь ночью, сопишь своим сладким носиком, закидываешь свои маленькие ножки на меня, обнимаешь и смотришь своими глазками — в такие моменты кажется, что никаких проблем в мире не существует, а все вокруг так же чисто и нежно, как ты. Твое "я сильно люблю тебя, папа" заставляет меня таять, — говорит дизайнер и добавляет. — Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни и даешь мне возможность испытывать весь этот спектр эмоций, который дает отцовство. Время проведенное с тобой — самое ценное в моей жизни".

Ранее дизайнер Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах с моделью Алиной Байковой. Модельер осудил действия устроителей кинофестиваля.

Напомним, дизайнер Андре Тан представил новую модную коллекцию под названием "Дыхание". Украинская природа и Карпаты стали для него главным вдохновением.

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