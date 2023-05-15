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Налоговая РФ арестовала счета умершего друга Пугачевой

15 мая 2023 16:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Налоговая РФ арестовала счета умершего друга Пугачевой
Российская певица Алла Пугачева и дизайнер Валентин Юдашкин. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Не прошло и двух недель после смерти российского модельера Валентина Юдашкина, как за его бизнес взялась налоговая служба РФ. Компания близкого друга певицы Аллы Пугачевой задолжала инстанции миллионы рублей.

Об этом сообщают росСМИ.

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Проблемы в модном доме

Компания Юдашкина не отчиталась за 2022 год. Поэтому налоговики подготовили все необходимые документы и доказательства, посетили дом моды и арестовали счета компании.

В то же время представители компании Юдашкина, который скончался в возрасте 59 лет после борьбы с онкологией, пока не комментируют эту информацию.

Сотрудничество с военными

В 2012 году Валентин Юдашкин выложил в сети фото военной формы, над которой он работал по заказу министерства обороны РФ. Модельер и его сотрудники приступили к разработке новой формы еще в 2007 году. Бюджету страны-террориста она обошлась в миллионы долларов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил тогда отказаться от созданной Юдашкиной одежды, впрочем, утвердил ее работникам МЧС.

Форма от Юдашкина для оккупантов. Twitter/vYudashkin

Напомним, ранее мы писали, что Пугачева впервые за длительное время приехала в Россию: посетила похороны Юдашкина. Также мы рассказывали, что юморист Максим Галкин через суд требует от страны-террориста снять с него статус "иноагента".

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