Подобного в Голливуде не было 60 лет: к забастовке сценаристов присоединились актеры

Знак Голливуда в Лос-Анджелесе. Фото: Google

Для голливудских кинобоссов наступили темные времена. Уже более двух месяцев бастует Гильдия сценаристов США. Теперь к ним присоединились актеры. Подобного за океаном не было 60 лет.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Читайте также:

Массовая забастовка в кино и телеиндустрии

В своем заявлении Гильдия киноактеров, а именно американская федерация артистов телевидения и радио (Sag-Aftra), представляющая 160 тысяч актеров, сообщила, что ее комитет на переговорах единогласно проголосовал за рекомендацию начала забастовки. В полночь закончился крайний срок переговоров без финального соглашения.

"После более чем четырех недель переговоров Альянс производителей кино и телевидения (AMPTP), организация, представляющая большие студии и стримеры, включая Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros. . Discovery по-прежнему не желает предложить справедливое соглашение по ключевым вопросам, важным для членов Sag-Aftra", — говорится в заявлении.

Забастовка сценаристов в Лос-Анджелесе. Фото: Google

Ожидается, что забастовка будет оказывать негативное влияние на рекламу кинохитов этим летом. Так, например, сегодняшняя премьера биографического фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" в Лондоне перенесена на час раньше, чтобы актерский состав мог присутствовать независимо от результата забастовки.

Мировые премьеры других крупных коммерческих фильмов, в частности "Барби" и седьмой части франшизы "Миссия невыполнима", уже состоялись, но их звездам будет запрещено участвовать в дальнейших рекламных мероприятиях. Забастовка актеров также может отложить вручение премии "Эмми" до поздней осени или даже следующего года, сообщают отраслевые издания.

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера фильма "Барби" в Лондоне, которую, в частности, посетил певец Сэм Смит. Также мы рассказывали, почему голливудские кинокомпании не идут на уступки сценаристам.