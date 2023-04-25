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Подкопаєва зворушливо привітала чоловіка з днем народження

25 квітня 2023 12:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Подкопаєва зворушливо привітала чоловіка з днем народження
Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Лілія Подкопаєва з чоловіком. Фото: Instagram/podkopayeva_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 25 квітня, свій день народження святкує чоловік олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики, подруги багатьох українських знаменитостей, Лілії Подкопаєвої. 

Про це зірка спорту повідомила у своєму Instagram.

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Подробиці 

44-річна олімпійська чемпіонка опублікувала спільне фото з бізнесменом Ігорем Дубінским, який є її третім чоловіком. На зворушливому знімку зіркова парочка обіймається та цілується на вулиці одного з міст Європи або Латинської Америки. 

"Вітаю тебе, коханий, з Днем народження! Щоб ти не запланував, воно обов’язково здійсниться. Бажаю тобі успіху у всіх справах і залишайся таким, як є — найкращим", — підписала знімок Подкопаєва. 

Чи будуть зірки разом святкувати день народження Ігоря, невідомо. Про плани Лілія не повідомила. Втім, опублікувала сторіз з прикордонної зони. Судячи з фото, Подкопаєва повернулась до України. 

Лілія Подкопаєва приїхала до України. Скриншот: Instastories/podkopayeva_official

Подкопаєва вийшла заміж за Дубинського, якого зустріла в Атланті (США), в серпні 2019 року. Вже у вересні у Лілії та Ігоря народилася донька Евеліна. Від попередніх шлюбів в зіркової пари ще четверо дітей. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що бойфренд співачки Наді Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін, днями першим привітав її з днем народження: що він приніс у ліжко. Також ми розповідали, що співачка Джамала зворушливо привітала старшого сина з днем народження.

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