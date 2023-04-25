Подкопаева трогательно поздравила мужа с днем рождения

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Лилия Подкопаева с мужем. Фото: Instagram/podkopayeva_official

Сегодня, 25 апреля, свой день рождения отмечает муж олимпийской чемпионки с художественной гимнастики, подруги многих украинских знаменитостей, Лилии Подкопаевой.

Об этом звезда спорта сообщила в своем Instagram.

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44-летняя олимпийская чемпионка опубликовала совместное фото с бизнесменом Игорем Дубинским, являющимся ее третьим мужем. На трогательном снимке звездная парочка обнимается и целуется на улице одного из городов Европы или Латинской Америки.

"Поздравляю тебя, любимый, с Днем рождения! Чтобы ты не запланировал, оно обязательно сбудется. Желаю тебе успеха во всех делах и оставайся таким, как есть — лучшим", — подписала снимок Подкопаева.

Будут ли звезды вместе праздновать день рождения Игоря, неизвестно. О планах Лилия не сообщила. Впрочем, опубликовала сториз из пограничной зоны. Судя по фото, Подкопаева вернулась в Украину.

Лилия Подкопаева приехала в Украину. Скриншот: Instastories/podkopayeva_official

Подкопаева вышла замуж за Дубинского, которого встретила в Атланте (США), в августе 2019 года. Уже в сентябре у Лилии и Игоря родилась дочь Эвелина. От предыдущих браков у звездной пары еще четверо детей.

Напомним, ранее мы писали, что бойфренд певицы Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин, на днях первым поздравил ее с днем рождения: что он принес в постель. Также мы рассказывали, что певица Джамала трогательно приветствовала старшего сына с днем рождения.