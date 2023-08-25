Преодолел страх первого выстрела: как Ефросинина поздравила сына с днем рождения

Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая Маша Ефросинина нежно поздравила сына Александра с девятым днем рождения. Звезда вместе с мужем приготовила для ребенка оригинальный подарок.

Об этом Ефросинина рассказала в своем Instagram.

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Сын мечтал быть полицейским

Ведущая призналась, что все, кто следил за ней еще до войны, знают, как ее сын мечтал быть полицейским, потому что несколько лет подряд он всюду ходил только в форме. Но был нюанс — он не хотел иметь дел с преступниками, потому что очень их боялся. А еще сильно любил животных, поэтому план был стать первым фермером-полицейским.

"Полтора года назад нам пришлось объяснять ему, почему появились люди, которые хотят нас убить, почему убивают, и почему наш папа пошел с ними бороться. Так он узнал такое явление как враг. Враг не извиняется, не прекращает преступлений, не имеет сердца. Он хуже даже хищных животных. Со временем я заметила, что сын играет сам с собой в стрелялки — во время прогулки подбирает все палки, делает из них свое "оружие" и постоянно бегает между деревьями. На мой вопрос: "почему ему это так нравится?", он ответил: "хочу научиться обезвреживать врага!", — поделилась и звезда.

Ефросинина рассказала, что ее муж показал Саше недавно свое оружие. Но уговорил своего друга — профессионального инструктора, действующего военного дать парню несколько уроков по профессиональной стрельбе в день рождения.

"У меня это вызвало очень противоречивые эмоции — с одной стороны все, кто знает Сашу, видят, какой он добрый, миролюбивый и чувствительный, с другой стороны — он уже больше года видит ежедневные отчеты папы о его деятельности, систематически спрашивает, не убьют ли папу?, и не живет в призрачном мире. Занятия прошли под четким присмотром инструктора! Саша преодолел свой страх первого выстрела, и потом его уже было трудно оторвать. Сказал, что все же будет полицейским, но хочет возвращаться на занятия по стрельбе, чтобы все же не бояться преступников, потому что "папа даже врагов не боится"...Затем попросил мороженого", — говорит Ефросинина.

Телеведущая добавила, что хотела бы, чтобы наша реальность была другой. Но если она уже такая, мы все должны смотреть ей в глаза. Маша добавила, что тоже записалась в тир.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.

Напомним, телеведущая Маша Ефросинина воздержалась от комментариев по поводу последних событий в культурном пространстве Украины.