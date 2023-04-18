Поэт Вышебаба, служащий в ВСУ, официально объявил о разводе: чем известна жена
За время полномасштабной войны на развод подали немало звездных пар. Со своей женой расстался и украинский военный, писатель и музыкант Павел Вышебаба.
Об этом звездный защитник нашей страны сообщил в своем Facebook.
Сообщение Вышебабы о разводе
"Я разведен. Для друзей и внимательных читателей моего сборника стихов это давно не секрет. Но похоже об этом нужно сделать отдельное сообщение, чтобы не отвечать на этот вопрос снова и снова. Я разведен, история нашей семьи закончилась в 2022-м, пополнили статистику разорванных браков во время войны. Воспользуюсь своим правом не посвящать других в детали — это наша частная жизнь. Мы остаемся любящими родителями нашей прекрасной дочери. Это давно позади, жизнь продолжается", — написал Павел Вышебаба.
Чем известна бывшая звездная пара
Бывшая жена Вышебабы, Инна Тесленко — журналист родом из Мариуполя. Они познакомились в 2013-м. А уже через два года сыграли свадьбу. Оно вошло в историю Украины как первый брак, заявку на который послали онлайн.
Влюбленные поженились в городе Днепр в 2015 году. Церемонию посетил и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Через год у пары родилась дочь, с которой Вышебаба периодически видится, когда возвращается с передовой.
Напомним, ранее мы писали, что певица Настя Каменских поставила точку в вопросе сплетен о разводе с рэпером Потапом. Также мы рассказывали, что певица Камалия разводится с пакистанским миллиардером Захуром после 20 лет брака.