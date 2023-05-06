Поминутное расписание коронации Чарльза III и Камиллы

Приготовление к коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/CLODAGH KILCOYNE

Считанные часы остаются до начала торжественной коронации Чарльза III и Камиллы в Лондоне (Великобритания). К этому событию приковано внимание миллионов жителей не только Соединенного Королевства, но и мира.

Новини.LIVE расскажет поминутное расписание коронации и где украинцы смогут ее посмотреть.

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Расписание коронации (по киевскому времени)

08:00 — обзорные зоны на маршруте процессии будут открыты для посетителей. Для тех, кто не успеет занять очередь и место, будут доступны зоны просмотра в парке Гайд, Сент-Джеймс парке и Грин парке.

09:15-10:30 утра — гости Вестминстерского аббатства начинают прибывать в контрольно-пропускные пункты в садах Виктории.

11:00 — община разместится внутри Аббатства.

11:30 — прибывают главы государств, иностранные королевские особы, британские королевские особы, представители иностранных правительств, британские министры, первые министры и бывшие премьер-министры.

11:45 — участвующие в ходе военнослужащие начнут собираться на контрольных точках.

12:20 — Чарльз III и Камилла отправляются от Букингемского дворца в Аббатство в карете Diamond Jubilee State Coach, которая имеет кондиционер и амортизаторы.

Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

12:53 — процессия прибывает в Вестминстерское аббатство.

13:00 — Чарльз III войдет через большую западную дверь и пройдет через неф аббатства, после чего начнется служба.

14:00 — в полдень по местному времени Чарльза III официально коронуют. Архиепископ Кентерберийский возложит на голову Чарльза корону Святого Эдуарда, и это будет единственный раз за время его правления. В Лондонском Тауэре, на параде конной гвардии и в других местах по всей стране состоятся залповые салюты.

15:00 — Чарльз III и Камилла будут возвращаться улицами Лондона к Букингемскому дворцу в карете Gold State, в которой ехала Елизавета II во время своей коронации в 1953 году.

Генеральная репетиция коронации Чарльза III и Камиллы. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

15:33 — новоиспеченные король и королева вернутся в Букингемский дворец через центральную арку.

15:45 — они получат военный салют и трижды поздравления на садовой террасе.

16:15 — Чарльз III и Камилла появятся на балконе Букингемского дворца с 14 другими членами королевской семьи, чтобы поздравить подданных Соединенного Королевства и туристов.

Где смотреть коронацию

В Украине событие будет эксклюзивно транслировать телеканал "Суспільне Культура". Ведущие прямой трансляции — журналист Юрий Макаров и историк Александр Зинченко. Время трансляции — с 12:30 до 16:20.

Логотип трансляции Коронации Чарльза III в Украине. Фото: Суспільне Мовлення

Напомним, ранее мы писали, кто выйдет с Чарльзом III на балкон Букингемского дворца после коронации.

Также мы рассказывали, что новозеландский актер Рассел Кроу не придет на коронацию Чарльза III: он оказался в черном списке монархии.