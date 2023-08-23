Пол Маккартні й не тільки: світові зірки, які виходили на сцену з прапором України

Фронтмен Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс. Фото: instagram.com/chilipeppers/

Сьогодні наша країна святкує День державного прапора. Багато світових зірок виходили на сцену з жовто-блакитним прапором, чим висловили неймовірну підтримку українському народові.

Яскравими виходами артисти та їхні прихильники ділилися у соціальних мережах.

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Зіркова підтримка українців

Зірки світової сцени вражають своєю підтримкою України у війні з Росією. Музиканти активно розповідають про трагедію та навіть присвячують їй пісні.

Пол Маккартні

Учасник гурту The Beatles відкрито підтримує Україну з 2014 року. Артист неодноразово був з концертами в Україні. У 2023 році Маккартні з'явився на сцені в місті Спокан, а також у червні під час свого виступу у Бостоні.

Rammstein

Лідер рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн на початку повномасштабного вторгнення допомагав українським біженцям на берлінському вокзалі. На своїх концертах у Варшаві, Цюріху та інших містах музиканти розгортали українські прапори.

Imagine Dragons

Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс чи не на кожному концерті розповідає про війну в Україні. Нещодавно в пам'ять про загиблих внаслідок російської агресії дітей музикант виконав пісню Forever Young. Imagine Dragons є амбасадорами UNITED24, а 14-річний Сашко із Миколаївської області, будинок якого зруйнували окупанти, став головним героєм кліпу колективу на їхній новий хіт Crushed.

Red Hot Chili Peppers

Рок-група Red Hot Chili Peppers також допомагає Україні, розповідаючи своїм шанувальникам про російську агресію в Україні. А під час концерту в Майамі соліст Ентоні Кідіс вийшов на сцену із синьо-жовтим прапором.

Фронтмен Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс. Фото: instagram.com/chilipeppers/

Гаррі Стайлз

Британський співак Гаррі Стайлз полюбляє виходити з прапором України під час своїх концертів. Прихильники, в свою чергу, часто ділиться фото Гаррі у соцмережах.

Раніше Оля Полякова вразила фанатів потужною промовою під час концерту на дитячому фестивалі.

Нагадаємо, актор Міша Коллінз у свій день народження попросив пожертвувати гроші для України.