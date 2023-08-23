Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Пол Маккартні й не тільки: світові зірки, які виходили на сцену з прапором України arrow

Пол Маккартні й не тільки: світові зірки, які виходили на сцену з прапором України

23 серпня 2023 15:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пол Маккартні й не тільки: світові зірки, які виходили на сцену з прапором України
Фронтмен Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс. Фото: instagram.com/chilipeppers/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сьогодні наша країна святкує День державного прапора. Багато світових зірок виходили на сцену з жовто-блакитним прапором, чим висловили неймовірну підтримку українському народові.

Яскравими виходами артисти та їхні прихильники ділилися у соціальних мережах.

Читайте також:

Зіркова підтримка українців

Зірки світової сцени вражають своєю підтримкою України у війні з Росією. Музиканти активно розповідають про трагедію та навіть присвячують їй пісні.

Пол Маккартні

Учасник гурту The Beatles відкрито підтримує Україну з 2014 року. Артист неодноразово був з концертами в Україні. У 2023 році Маккартні з'явився на сцені в місті Спокан, а також у червні під час свого виступу у Бостоні.

 

Rammstein

Лідер рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн на початку повномасштабного вторгнення допомагав українським біженцям на берлінському вокзалі. На своїх концертах у Варшаві, Цюріху та інших містах музиканти розгортали українські прапори.

 

Imagine Dragons

Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс чи не на кожному концерті розповідає про війну в Україні. Нещодавно в пам'ять про загиблих внаслідок російської агресії дітей музикант виконав пісню Forever Young. Imagine Dragons є амбасадорами UNITED24, а 14-річний Сашко із Миколаївської області, будинок якого зруйнували окупанти, став головним героєм кліпу колективу на їхній новий хіт Crushed.

 

Red Hot Chili Peppers

Рок-група Red Hot Chili Peppers також допомагає Україні, розповідаючи своїм шанувальникам про російську агресію в Україні. А під час концерту в Майамі соліст Ентоні Кідіс вийшов на сцену із синьо-жовтим прапором.

 

Фронтмен Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс. Фото: instagram.com/chilipeppers/

Гаррі Стайлз

Британський співак Гаррі Стайлз полюбляє виходити з прапором України під час своїх концертів. Прихильники, в свою чергу, часто ділиться фото Гаррі у соцмережах.

 

Раніше Оля Полякова вразила фанатів потужною промовою під час концерту на дитячому фестивалі.

Нагадаємо, актор Міша Коллінз у свій день народження попросив пожертвувати гроші для України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз