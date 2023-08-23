Пол Маккартни и не только: мировые звезды, выходившие на сцену с флагом Украины

Фронтмен Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис. Фото: instagram.com/chilipeppers/

Сегодня наша страна празднует День государственного флага. Многие мировые звезды выходили на сцену с желто-голубым флагом, чем выразили невероятную поддержку украинскому народу.

Яркими выходами артисты и их поклонники делились в социальных сетях.

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Звездная поддержка украинцев

Звезды мировой сцены поражают своей поддержкой Украины в войне с Россией. Музыканты активно рассказывают о трагедии и даже посвящают ей песни.

Пол Маккартни

Участник группы The Beatles открыто поддерживает Украину с 2014 года. Артист не раз был с концертами в Украине. В 2023 Маккартни появился на сцене в городе Спокан, а также в июне во время своего выступления в Бостоне.

Rammstein

Лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн в начале полномасштабного вторжения помогал украинским беженцам на берлинском вокзале. На своих концертах в Варшаве, Цюрихе и других городах музыканты разворачивали украинские флаги.

Imagine Dragons

Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс на каждом концерте рассказывает о войне в Украине. Недавно в память о погибших в результате российской агрессии детей музыкант исполнил песню Forever Young. Imagine Dragons являются послами UNITED24, а 14-летний Саша из Николаевской области, дом которого разрушили оккупанты, стал главным героем клипа коллектива на их новый хит Crushed.

Red Hot Chili Peppers

Рок-группа Red Hot Chili Peppers также помогает Украине, рассказывая своим поклонникам о российской агрессии в Украине. А во время концерта в Майами солист Энтони Кидис вышел на сцену с сине-желтым флагом.

Фронтмен Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис. Фото: instagram.com/chilipeppers/

Гарри Стайлз

Британский певец Гарри Стайлз любит выходить с флагом Украины во время своих концертов. Поклонники, в свою очередь, часто делится фото Гарри в соцсетях.

Ранее Оля Полякова поразила фанатов мощной речью на концерте на детском фестивале.

Напомним, актер Миша Коллинз в свой день рождения попросил пожертвовать деньги для Украины.