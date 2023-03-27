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В росії почалися "чистки" неугодних: кільком артистам відмовили у концертах

27 березня 2023 23:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ані Лорак
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Українська співачка Ані Лорак, яка під час повномасштабної війни працює на території держави-агресора, опинилася у списку артистів, чиї концерти скасовують у росії через "підтримку України". Концерти Ані Лорак та низки російських виконавців скасували ц ще одному місті – Ростові-на-Дону.  

Про це повідомив голова адміністрації міста Олексій Логвиненко.

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Чиї концерти скасовано

За словами чиновника, скасовано концерти Валерія Меладзе, Олександра Ревви, Ані Лорак та трьох груп, які мали відбутися влітку у Ростові-на-Дону. 

"Ростовці не приймають виступи в нашому місті артистів, які виступають проти проведення "спецоперації". Адміністрація міста ще влітку минулого року донесла до організаторів концертів свою жорстку позицію та думку ростовців. За цей час було скасовано концерти "ДДТ", "Мумій Троля", "Машини часу", Валерія Меладзе, Олександра Ревви, Ані Лорак", — сказав Логвиненко.

Раніше повідомлялося, що концерти виконавців було скасовано у низці російських міст. Зокрема, концерти Меладзе були скасовані у Новосибірську, Красноярську та Іркутську.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у російському Краснодарі скасували концерт Ані Лорак

Також раніше співачка Ані Лорак, яка протягом року повномасштабного вторгнення росії продовжує активно працювати на території держави-агресора, здивувала раптовим дописом у соцмережах, де пояснила свою позицію щодо війни. 

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