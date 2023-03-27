В росії почалися "чистки" неугодних: кільком артистам відмовили у концертах
Українська співачка Ані Лорак, яка під час повномасштабної війни працює на території держави-агресора, опинилася у списку артистів, чиї концерти скасовують у росії через "підтримку України". Концерти Ані Лорак та низки російських виконавців скасували ц ще одному місті – Ростові-на-Дону.
Про це повідомив голова адміністрації міста Олексій Логвиненко.
-
Вечірня атака рф: у яких областях фіксують дрони-камікадзе
-
Трохи не доїхали: окупанти втратили п'ять бронемашин на Кримському мосту
-
Ведучий каналу соловйова занудьгував на виступі Лукашенка і витріщився на груди глядачки
-
Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки: де воно відбулося та що обговорили
-
Охороні Зеленського не сподобався "солодкий" подарунок від Беара Гріллса: президента могли отруїти
-
На Київщині пролунали вибухи: влада повідомила, що відбувається
-
У низці областей оголошено повітряну тривогу: у бік Київщини летять ворожі дрони
-
Як Єлизавета ІІ ошелешила Німеччину, вимагаючи незвичний подарунок: оприлюднено документи
-
Евакуаційний потяг виконав сотий рейс: як рятують поранених українців із прифронтових міст
-
ЗСУ відбили понад 40 атак і завдали успішних ударів по окупантах: подробиці від Генштабу
Чиї концерти скасовано
За словами чиновника, скасовано концерти Валерія Меладзе, Олександра Ревви, Ані Лорак та трьох груп, які мали відбутися влітку у Ростові-на-Дону.
"Ростовці не приймають виступи в нашому місті артистів, які виступають проти проведення "спецоперації". Адміністрація міста ще влітку минулого року донесла до організаторів концертів свою жорстку позицію та думку ростовців. За цей час було скасовано концерти "ДДТ", "Мумій Троля", "Машини часу", Валерія Меладзе, Олександра Ревви, Ані Лорак", — сказав Логвиненко.
Раніше повідомлялося, що концерти виконавців було скасовано у низці російських міст. Зокрема, концерти Меладзе були скасовані у Новосибірську, Красноярську та Іркутську.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у російському Краснодарі скасували концерт Ані Лорак.
Також раніше співачка Ані Лорак, яка протягом року повномасштабного вторгнення росії продовжує активно працювати на території держави-агресора, здивувала раптовим дописом у соцмережах, де пояснила свою позицію щодо війни.