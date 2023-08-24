Полякова посвятила новую песню жертвам войны и нуждающимся в поддержке

Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент артистки

В 32-ю годовщину Независимости Украины певица Оля Полякова представила новую композицию "Пташка" и видео на нее. Главной героиней клипа стала девочка Яна, пострадавшая в результате обстрела Краматорского вокзала 8 апреля прошлого года.

Mood-video на новую песню доступно на YouTube-канале Оли Поляковой.

Читайте также:

Трогательная премьера

По словам Поляковой, песня "Пташка" — это посвящение всем жертвам войны и нуждающимся в поддержке в эти трагические для страны времена, которые обязательно закончатся нашей победой. Впервые певица исполнила композицию на своем концерте "Все Буде Добре" в столице 8 марта.

Сама же песня посвящена 23-летней Оксане Баландиной, которая получила минно-взрывную травму, наступив на неизвестный предмет, когда возвращалась домой. Врачи сделали ей четыре операции. В результате женщине ампутировали две ноги и пальцы левой кисти.

Все время, когда она боролась за жизнь, рядом с ней был любимый Виктор. Трогательные кадры по их свадьбе, которая состоялась в палате львовского госпиталя, облетели все СМИ. Травмы не помешали невесте надеть белое платье и станцевать с любимым свадебный танец.

Эта история стойкости вдохновила Олю Полякову на исполнение проницательной композиции.

О Яне и ее семье

В прошлом году за судьбой семьи Степаненко наблюдал едва ли не весь мир. В апреле 2022 года Наталья с 11-летними двойняшками Яной и Ярославом попали под ракетный обстрел Краматорского вокзала. Женщина потеряла одну конечность, девочка — обе. Мама с дочерью несколько месяцев проходила лечение во Львове. Затем семья отправилась в США, где в больнице Сан-Диего прошла реабилитацию и протезирование.

Сегодня девочка благодаря протезам заново научилась ходить, посещает школу, ездит на велосипеде и путешествует. Уже скоро семья вернется в Украину, где во львовском Национальном реабилитационном центре "НЕЗЛАМНІ" Яна продолжит восстановление.

Яна Степаненко с мамой, Наталией. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова поразила фанатов мощной речью во время концерта на детском фестивале. Также мы рассказывали, что Тина Кароль представила социальную песню, которую написала обладательница премий "Оскар" и "Грэмми".