Полякова прокоментувала чутки про її роман з захисником "Азовсталі" Діановим

Співачка Оля Полякова та захисник України Михайло Діанов. Фото: Instagram/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова запросила до себе в гості на рибалку захисника "Азовсталі", Героя України Михайла Діанова. Артистка опублікувала декілька відео з ним і отримала чимало запитань, чи в романтичних стосунках вони.

Відповідь Полякова дала в сторіз свого Instagram.

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Полякова вирішила вийти на зв’язок з шанувальниками в компанії своєї молодшої доньки Аліси. Артистка зізналась, що її директ завалений повідомленнями про роман з Діановим.

"Скажіть, будь ласка, а що, не можна з людиною просто дружити, нє? Обов’язково це ваше "шпілі-вілі" треба вмикати?Ви не забули, що я взагалі-то заміжня людина? Якщо чесно, в мене насправді багато саме чоловіків друзів. З Мішею ми друзі, і Вадік мій (чоловік Полякової. — Ред.) найліпший друг. І ми його взяли в полон. Він з одного полону вийшов і в інший потрапив, до нас додому", — пожартувала Полякова.

Михайло Діанов не раз підтримував благодійні збори Олі Полякової та переказував чималі кошти. Захисник України не раз приїздив з зірковою подругою до реабілітаційного центру "Незламні", аби відвідати та підтримати пацієнтів, яких покалічила війна.

Полякова та Діанов з захисниками України та лікарями. Фото: Instagram/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова присвятила нову пісню жертвам війни та тим, хто потребує підтримки. Також ми розповідали, що молодша донька Полякової дала поради, як пережити розставання з хлопцем.