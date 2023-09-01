Полякова прокоментувала чутки про її роман з захисником "Азовсталі" Діановим
Співачка Оля Полякова запросила до себе в гості на рибалку захисника "Азовсталі", Героя України Михайла Діанова. Артистка опублікувала декілька відео з ним і отримала чимало запитань, чи в романтичних стосунках вони.
Відповідь Полякова дала в сторіз свого Instagram.
Чи є роман між співачкою та захисником
Полякова вирішила вийти на зв’язок з шанувальниками в компанії своєї молодшої доньки Аліси. Артистка зізналась, що її директ завалений повідомленнями про роман з Діановим.
"Скажіть, будь ласка, а що, не можна з людиною просто дружити, нє? Обов’язково це ваше "шпілі-вілі" треба вмикати?Ви не забули, що я взагалі-то заміжня людина? Якщо чесно, в мене насправді багато саме чоловіків друзів. З Мішею ми друзі, і Вадік мій (чоловік Полякової. — Ред.) найліпший друг. І ми його взяли в полон. Він з одного полону вийшов і в інший потрапив, до нас додому", — пожартувала Полякова.
Михайло Діанов не раз підтримував благодійні збори Олі Полякової та переказував чималі кошти. Захисник України не раз приїздив з зірковою подругою до реабілітаційного центру "Незламні", аби відвідати та підтримати пацієнтів, яких покалічила війна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова присвятила нову пісню жертвам війни та тим, хто потребує підтримки. Також ми розповідали, що молодша донька Полякової дала поради, як пережити розставання з хлопцем.