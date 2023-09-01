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Полякова прокомментировала слухи о ее романе с защитником "Азовстали" Диановым

1 сентября 2023 12:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Полякова прокомментировала слухи о ее романе с защитником "Азовстали" Диановым
Певица Оля Полякова и защитник Украины Михаил Дианов. Фото: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Оля Полякова пригласила к себе в гости на рыбалку защитника "Азовстали", Героя Украины Михаила Дианова. Артистка опубликовала несколько видео с ним и получила немало вопросов, в романтических ли отношениях они.

Ответ Полякова дала в сториз своего Instagram.

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Полякова решила выйти на связь с поклонниками в компании своей младшей дочери Алисы. Артистка призналась, что ее директ завален сообщениями о романе с Диановым.

"Скажите, пожалуйста, а что, нельзя с человеком просто дружить, нет? Обязательно это ваше "шпили-вилли" надо включать? Вы не забыли, что я вообще-то замужняя? Если честно, у меня на самом деле много именно мужчин друзей. С Мишей мы друзья, и Вадик мой (муж Поляковой. — Ред.) лучший друг. И мы его взяли в плен. Он из одного плена вышел и в другой попал, к нам домой", пошутила Полякова.

Михаил Дианов не раз поддерживал благотворительное сборы Оли Поляковой и переводил немалые средства. Защитник Украины  приезжал со звездной подругой в реабилитационный центр "Несокрушимые", чтобы посетить и поддержать пациентов, покалеченных войной.

Полякова и Дианов с защитниками Украины и врачами. Фото: Instagram/polyakovamusic

Напомним, ранее мы писали, что Полякова посвятила новую песню жертвам войны и нуждающимся в поддержке. Также мы рассказывали, что младшая дочь Поляковой дала советы, как пережить расставание с парнем.

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