Оля Полякова назвала цену самой дорогой шубы в гардеробе

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова рассказала, гонится ли она за люксовыми брендами. Звезда назвала стоимость самой дорогой вещи в своем гардеробе.

Об этом она рассказала в интервью "Что ты Киев".

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Оля Полякова о своем гардеробе

Звезда рассказала, что носит как дорогие брендовые вещи, так и обычный масс-маркет. Полякова уверена, что на сцене у артиста должен быть яркий образ. Артистка призналась, что открыла себя дизайнера из Америки, которая самостоятельно предложила ей сотрудничество. Пока Полякова не раскрывает ее имени.

Исполнитель призналась, что в молодости "гонялась" за брендами, однако сейчас может чувствовать себя комфортно и в простых вещах. Полякова раскрыла, что самая дорогая вещь в ее гардеробе — это шуба итальянского модного дома Valentino. Она рассказала, что жалеет о такой покупке, ведь вещь даже ее не греет.

"Это шуба от Valentino. Стоила 96 тысяч евро. Это дурость. Потому что ты понимаешь, что на тебе квартира! И она даже не греет. Потому что она из стриженой норки, очень тоненькой", — поделилась Полякова и добавила, что готова продать эту шубу и задонатить эти деньги для ВСУ.

Ранее Оля Полякова показала, как выглядела в начале карьеры, и ошеломила результатами похудения.

Также дочь певицы показалась в нежных объятиях своего бойфренда.