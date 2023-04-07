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Полякова рассказала, в каких условиях живет младшая дочь в Англии, и кто за ней присматривает

7 апреля 2023 20:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Оля Полякова и ее младшая дочь Алиса. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

С начала полномасштабной войны многие знаменитости увезли своих детей за границу. Из-за воздушных тревог и опасность на Родине, некоторые из них пошли учиться в других странах. Среди них и дочери певицы Оли Поляковой.

В новом выпуске YouTube-шоу "Взрослые девочки" артистка рассказала о том, в каких условиях живет 11-летняя Алиса.

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Во время полномасштабной войны Полякова поняла, что учиться в бомбоубежищах или онлайн для младшей дочери не вариант. Поэтому она поставила Алису перед фактом, что та поедет учиться в элитную школу-пансион под Лондоном. В Великобритании их называют бордингами.

Девочка не хотела уезжать, но во время личной беседы Поляковой удалось объяснить, зачем она это делает. Решение Оле и мужу Вадиму далось не просто. Впрочем, как рассказала Полякова, сейчас в Великобританию переехала ее мать Светлана Ивановна. Что подняло настроение Алисе, которая наконец-то теперь имеет собственную комнату в далекой стране.

"Моей Алисе всегда необходимо личное пространство, а в бординге это невозможно. Восемь девочек в комнате, невозможность даже на секунду находиться наедине. Для нее это вообще стресс. Можешь представить, когда она уехала к маме, она в этом городе арендовала крошечную квартиру, далеко-далеко от Лондона. Но очень хорошо, что они там рядом. И когда моя мама забрала ее в эту квартиру, Алиса сразу оборудовала себе комнату и три дня оттуда не выходила. Для нее это очень важно", — рассказала Полякова.

Скриншот с шоу "Взрослые девочки", YouTube/Маша Ефросинина

Отметим, что старшая дочь Поляковой, Мария, тоже живет в Великобритании. Девушка поступила в один из вузов, но в соцсетях больше выкладывает фото и видео со своим бойфрендом.

Фрагмент в видео — с 16:45

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина и Оля Полякова решили разнообразить формат шоу "Взрослые девочки", выпуски которого набирают сотни тысяч просмотров. Так, на очередных съемках звездные подруги одели друг друга.

Также мы рассказывали, что Полякова представила первый клип за последний год, в котором сделала акцент на свою фигуру.

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