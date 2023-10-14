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Полякова шокировала последствиями неудачной врачебной процедуры: фото

14 октября 2023 17:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Полякова шокировала последствиями неудачной врачебной процедуры: фото
Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Оля Полякова ошеломила друзей и подписчиков в соцсетях небольшим видео, на котором показала свою руку. На ней огромная гематома и синяк.

В сториз своего Instagram Полякова рассказала, что стало причиной проблем с концовкой.

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Артистке, которая на днях презентовала в столице уникальный моноспектакль "Моє коріння", на прошлой неделе оказывается сделали внутривенную инъекцию. Но она оказалась неудачной. Поляковой пришлось возвращаться во Львов, где специалисты делали манипуляцию.

"Сегодня я снова во Львове. Мне ее раздавили теперь все будет хорошо", — подытожила Полякова.

Поляковое здоровье
Гематома на руке Оли Поляковой. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Через три дня Полякова должен снова выйти на сцену столичного "Дворца Украины". С 17 по 22 октября артистка играет пять шоу. Певица в собственной интерпретации исполнит такие композиции, как "Ой на горі два дубки", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна".

"Вас ждет не только легендарная украинская народная музыка, но и знакомство с обрядами и обычаями нашего народа, связанными с украинским фольклором", — говорится в описании шоу.

Напомним, ранее мы писали, как психолог испортил отношения Поляковой с ее матерью. Также мы рассказывали, что продюсер певицы Михаил Ясинский похудел на 15 килограммов.

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