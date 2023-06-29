Полякова сходила на концерт Бейонсе и заподозрила ее в плагиате

Певица Оля Полякова. Фото: Google

28 июня американская певица Бейонсе в Варшаве отыграла последний концерт европейской части своего мирового тура Renaissance World Tour. Выступление рекордсменки премии "Грэмми" посетила и Оля Полякова. Во время концерта Бейонсе, исполнительница хита "Королева ночи" "нашла" своего коня и поделилась впечатлениями от шоу.

Соответствующие сториз появились в Instagram Поляковой.

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Оля в присущей ей юмористической форме заявила, что она наконец-то нашла своего коня. Так, Полякова намекнула, что Бейонсе позаимствовала у нее креативную идею. Также Оля отметила, что она летала над зрителями в плаще во время своего шоу "Королева ночи" раньше, чем американская суперзвезда.

Бейонсе и Оля Полякова. Коллаж: Новини.LIVE

Скриншот: Instagram/polyakovamusic

После концерта Оля поделилась впечатлениями от увиденного шоу. Она осталась в восторге от выступления Бейонсе, хотя и отметила, что та выступала более расслабленно, чем в предыдущие годы.

"Шоу идет три часа. Она поет, танцует. Машина. Крутая артистка, крутое шоу. И все это можно делать у нас, лишь бы закончилась война и появились деньги. Блин, смотришь на это и думаешь, вот они всю жизнь работают и не останавливаются. А нас поставили на стоп. Но ничего, прорвемся", — подытожила Оля.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская подвергла критике концерт Бейонсе, который американская певица отыграла в Амстердаме (Нидерланды).

Также мы рассказывали, что Оля Полякова примет участие в праздничном шествии Pride in London, которое проходит 51 год подряд в столице Великобритании.