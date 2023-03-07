Полякова, Тринчер и Позитив представили клип песню "Шлях до перемоги"
По случаю годовщины полномасштабной войны певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF (Алексей Завгородний) презентовали совместную композицию "Шлях до перемоги".
Теперь на YouTube канале Тринчер доступно видео, снятое артистами на патриотическую песню.
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Подробности
Новая видеоработа знаменитостей — результат благотворительной кампании, созданной в сотрудничестве с одной из сетей мультимаркетов и фандрейзинговой платформой UNITED24. Целью проекта является сбор на закупку дронов RQ 35 для Вооруженных Сил Украины.
Клип на песню состоит из двух параллельных частей: мощного лайва от трио артистов и анимационных сцен с героями патриотических комиксов, ставших частью благотворительной кампании.
"Главная особенность локации — бассейн с водой глубиной в несколько сантиметров, что создает впечатление, будто артисты ходят по воде. Это усилило передачу их эмоционального состояния и настроение, заложенное в песне", — режиссер BONDAR.
Песня "Шлях до перемоги" написана сонграйтером Андреем Бескровным вместе с известными саундпродюсерами Вадимом Лисицей и Алексеем Завгородним (POSITIFF).
"Уважение героям, которые пали за Украину. Поднятие боевого духа — вот главная цель нашего трека", — прокомментировал премьеру песни POSITIFF.
Напомним, ранее мы рассказывали, что уже 8 марта в столице певица Оля Полякова представит новую программу "Все буде добре". К выступлению в 19.00 артистка даст дополнительный концерт в 14.00. Также мы писали, что Анна Тринчер подписала брачный договор с мужем, блогером Александром Волошиным.