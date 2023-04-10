Полякова в прямом эфире раскритиковала скандальное интервью Ани Лорак

Певицы Оля Полякова и Ани Лорак (Каролина Куек). Фото: коллаж Новини.LIVE

Скандальное интервью владелицы украинского гражданства певицы Ани Лорак российской журналистке активно обсуждают в соцсетях. Она так и не решилась назвать войну — войной, а ее неуместная мимика и банальные слова возмутили многих украинцев.

Не сдержалась и певица Оля Полякова, которая в прямом эфире в программе "Сніданок з 1+1" высказала свое мнение о предательнице.

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"Потому что это человек без совести, без мозгов. И то, что он не может назвать войну войной. И эти интервью, в которых он не может сказать никакой конкретики. Случилось что и случилось. "Я была маленькая" — сорокалетняя баба говорит, что она была маленькая. Да епересете. Я была взрослой, а она была маленькой. Какие-то совершенно глуповатые, незрелые оправдания", — заявила Полякова.

Оля уверена — Лорак все прекрасно понимает, что уже больше года происходит на ее Родине. Впрочем, Каролина выбрала не родных, а деньги. Также, после показа на экране пародии на интервью Лорак от актрисы дубляжа Екатерины Сергеевой Полякова попросила телеведущих больше такое не показывать и не тянуть предательницу в украинское инфо пространство.

Фрагмент в видео с 10:25

Напомним, ранее мы писали, что Полякова "потролила" Ани Лорак из-за ее заявлений о "политической травле" в Украине. Также мы рассказывали, как Лорак "выгуливала" иностранца в столице страны-террориста во время войны.