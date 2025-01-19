Оля Полякова рассказала о том, как преодолела кризис в отношениях

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками личным. Звезда призналась, как кризис в браке повлиял на их отношения с мужем Вадимом.

Об этом она рассказала в интервью журналу Viva.

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Артистка призналась, за более чем 20 лет супружеской жизни они с мужем Вадимом Буряковским пережили немало сложных моментов. По мнению Поляковой, именно кризисные моменты показывают ценность отношений.

"Кризис — это не что-то чрезвычайное, иногда это состояние, которое помогает чувствовать отношения как нечто настоящее, ценное, важное. Возможно, кризисы — это даже путь к чему-то действительно чрезвычайному", — поделилась звезда.

Оля Полякова с мужем Вадимом Буряковским. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Полякова призналась, что сейчас ее отношения с мужем вышли на новый уровень и сложности лишь укрепили их брак. Артистка добавила, что с годами стала мудрее и научилась доверять Вадиму.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова раскрыла свои секреты молодости. Также мы рассказывали, что певица Юлия Санина показала отдых с мужем и сыном за границей.