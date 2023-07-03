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Полякова заболела COVID-19: где сейчас певица и какое у нее состояние здоровья

3 июля 2023 14:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Полякова заболела COVID-19: где сейчас певица и какое у нее состояние здоровья
Певица Ольга Полякова на прайде в Лондоне. Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне певица Оля Полякова отыграла два концерта в Польше и возглавила украинскую делегацию на прайде в Лондоне. Позже в сториз артистка сообщила подписчикам, что она заболела. Исполнительница хита "Королева ночи" накупила в Лондоне медикаментов на кругленькую сумму и сделала тест на COVID-19. Он оказался положительным.

Соответствующие видео появились в сториз Поляковой в Instagram.

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Певица показала на камеру тест с двумя полосками, заметив, что отменила все планы. Сколько будет находиться на карантине, артистка не сообщила.

"Болеть в Лондоне, лежать в номере, очень дорого. Конура собачья (показывает небольшой гостиничный номер. — Ред.) стоит почти 500 фунтов стерлингов (23300 грн. — Ред.). Представляете себе", — рассказала Полякова.

Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Полякова не планирует продолжать пребывание в отеле. Певица сообщила, что собирает свои вещи и едет к матери, которая живет сейчас на южном побережье Великобритании, в городе Саутгемптон.

Напомним, ранее мы писали, что Полякова сходила на концерт Бейонсе и заподозрила американскую артистку в плагиате. Также мы рассказывали, что поп-королева Мадонна была выписана из больницы, где она была в реанимации.

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