Оля Полякова відредагувала своє відверте фото в Instagram та Facebook

Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

У свій 46-й день народження співачка Оля Полякова опублікувала в соцмережах доволі відверте фото. На ньому було видно сосок на її груді. Згодом публікація зникла, вочевидь, через правила соцмереж Instagram та Facebook. Але зіркова іменинниця просто так це не залишила.

Нова відредагована публікація з’явилась в її соцмережах.

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Текст публікації співачка змінювати не стала. А ось відверту частину свого тіла довелося приховати. І хоча сосок на праві груді Полякової було видно не сильно, цього, вочевидь, було достатньо, аби в Meta видалили публікації. Цього разу виконавиця хіта "Королева ночі" прикрила груди маленьким смайликом у формі сердечка.

Відредаговане відверте фото Олі Полякової. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

В коментарях свої привітання знову залишили деякі представники українського шоубізнесу. Серед них, зокрема, акторка Ольга Сумська, шоумени Олексій Дурнєв, Юрій Ткач, співачка Наталія Могилевська та інші.

Корекцію фотографії помітила акторка Даша Трегубова. "Твій сосок комусь око виколов? Нехай в цьому році тебе оточує позитив і вдячні люди", — написала вона в коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова розкрила свої секрети молодості. Також ми розповідали, що співачка Юлія Саніна показала відпочинок з чоловіком та сином за кордоном.