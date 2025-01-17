Оля Полякова отредактировала свое откровенное фото в Instagram и Facebook

Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

В свой 46-й день рождения певица Оля Полякова опубликовала в соцсетях довольно откровенное фото. На нем был виден сосок на ее груди. Впоследствии публикация исчезла, очевидно, из-за правил соцсетей Instagram и Facebook. Но звездная именинница просто так это не оставила.

Новая отредактированная публикация появилась в ее соцсетях.

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Текст публикации певица менять не стала. А вот откровенную часть своего тела пришлось скрыть. И хотя сосок на правой груди Поляковой было видно не сильно, этого, очевидно, было достаточно, чтобы в Meta удалили публикации. На этот раз исполнительница хита "Королева ночі" прикрыла грудь маленьким смайликом в форме сердечка.

Отредактированное откровенное фото Оли Поляковой. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

В комментариях свои поздравления снова оставили некоторые представители украинского шоу-бизнеса. Среди них, в частности, актриса Ольга Сумская, шоумены Алексей Дурнев, Юрий Ткач, певица Наталья Могилевская и другие.

Коррекцию фотографии заметила и актриса Даша Трегубова. "Твой сосок кому-то глаз выколол? Пусть в этом году тебя окружает позитив и благодарные люди", — написала она в комментариях.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова раскрыла свои секреты молодости. Также мы рассказывали, что певица Юлия Санина показала отдых с мужем и сыном за границей.