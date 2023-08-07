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Полякову похвалили за виконання гімну Україну, а Джамалу знов захейтили

7 серпня 2023 07:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Полякову похвалили за виконання гімну Україну, а Джамалу знов захейтили
Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співачка Оля Полякова виконала гімн України в аранжуванні Дмитра Саратського на благодійному матчі футбольного клубу "Шахтар" з англійською командою "Тоттенгем" у Лондоні. Користувачі соцмереж не пройшли повз та висловилися з цього приводу в коментарях під відео.

Відповідний пост з’явився в соцмережах Полякової.

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Обговорення в коментарях

Деякі користувачі соцмереж помітили, що спів Полякової трохи не збігався з музикою. Втім, на відміну від переможниці "Євробачення-2016" Джамали, яка напередодні також співала гімн України в Лондоні, але на благодійному футбольному матчі Game4Ukraine, Оля не імпровізувала з музикою та вокальною подачею. 

  • Найгірше що може бути для вокалістів, це те, коли ти не чуєш музику і голос не збігається з нею. Але так як Оля заспівала, можна про це не думати. Яка в нас чудова співуча нація!
  • Це неймовірне виконання, до мурах по всьому тілі. Браво
  • Дякуємо, Олю, що не спаплюжили наш державний гімн, як зробили це інші, аби просто виділитись. Дуже гарно
  • Набагато краще, ніж Джамала.

Виконання гімну від Джамали

39-річна уродженка Криму виконала гімн Україну у власній інтерпретації. Музика нагадувала кримськотатарські мотиви з нещодавнього нового альбому Джамали. Виступ співачки, як і сам матч, транслювався  25-ма каналах на багатомільйонну аудиторію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше ми писали, що 18-річна донька Полякової показала себе та співачку в старості. Також ми розповідали, що Полякова через півтора року таки доїхала до Італії на детокс: чим годували співачку.

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