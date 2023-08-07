Полякову похвалили за виконання гімну Україну, а Джамалу знов захейтили
Напередодні співачка Оля Полякова виконала гімн України в аранжуванні Дмитра Саратського на благодійному матчі футбольного клубу "Шахтар" з англійською командою "Тоттенгем" у Лондоні. Користувачі соцмереж не пройшли повз та висловилися з цього приводу в коментарях під відео.
Відповідний пост з’явився в соцмережах Полякової.
Обговорення в коментарях
Деякі користувачі соцмереж помітили, що спів Полякової трохи не збігався з музикою. Втім, на відміну від переможниці "Євробачення-2016" Джамали, яка напередодні також співала гімн України в Лондоні, але на благодійному футбольному матчі Game4Ukraine, Оля не імпровізувала з музикою та вокальною подачею.
- Найгірше що може бути для вокалістів, це те, коли ти не чуєш музику і голос не збігається з нею. Але так як Оля заспівала, можна про це не думати. Яка в нас чудова співуча нація!
- Це неймовірне виконання, до мурах по всьому тілі. Браво
- Дякуємо, Олю, що не спаплюжили наш державний гімн, як зробили це інші, аби просто виділитись. Дуже гарно
- Набагато краще, ніж Джамала.
Виконання гімну від Джамали
39-річна уродженка Криму виконала гімн Україну у власній інтерпретації. Музика нагадувала кримськотатарські мотиви з нещодавнього нового альбому Джамали. Виступ співачки, як і сам матч, транслювався 25-ма каналах на багатомільйонну аудиторію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 18-річна донька Полякової показала себе та співачку в старості. Також ми розповідали, що Полякова через півтора року таки доїхала до Італії на детокс: чим годували співачку.