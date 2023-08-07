Полякову похвалили за виконання гімну Україну, а Джамалу знов захейтили

Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Напередодні співачка Оля Полякова виконала гімн України в аранжуванні Дмитра Саратського на благодійному матчі футбольного клубу "Шахтар" з англійською командою "Тоттенгем" у Лондоні. Користувачі соцмереж не пройшли повз та висловилися з цього приводу в коментарях під відео.

Відповідний пост з’явився в соцмережах Полякової.

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Обговорення в коментарях

Деякі користувачі соцмереж помітили, що спів Полякової трохи не збігався з музикою. Втім, на відміну від переможниці "Євробачення-2016" Джамали, яка напередодні також співала гімн України в Лондоні, але на благодійному футбольному матчі Game4Ukraine, Оля не імпровізувала з музикою та вокальною подачею.

Найгірше що може бути для вокалістів, це те, коли ти не чуєш музику і голос не збігається з нею. Але так як Оля заспівала, можна про це не думати. Яка в нас чудова співуча нація!

Це неймовірне виконання, до мурах по всьому тілі. Браво

Дякуємо, Олю, що не спаплюжили наш державний гімн, як зробили це інші, аби просто виділитись. Дуже гарно

Набагато краще, ніж Джамала.

Виконання гімну від Джамали

39-річна уродженка Криму виконала гімн Україну у власній інтерпретації. Музика нагадувала кримськотатарські мотиви з нещодавнього нового альбому Джамали. Виступ співачки, як і сам матч, транслювався 25-ма каналах на багатомільйонну аудиторію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 18-річна донька Полякової показала себе та співачку в старості. Також ми розповідали, що Полякова через півтора року таки доїхала до Італії на детокс: чим годували співачку.