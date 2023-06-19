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Поліція заарештувала чоловіка, який розбив обличчя відомій співачці на сцені

19 червня 2023 18:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Поліція заарештувала чоловіка, який розбив обличчя відомій співачці на сцені
Співачка Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Bebe Rexha нещодавно постраждала під час свого концерту. Один із прихильників кинув у неї мобільний телефон, на щастя, порушнику не вдалося втекти.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка, номінантка премії Grammy Bebe Rexha під час виступу у Нью-Йорку травмувалася. Знаменитість вийшла на сцену, коли у неї полетів мобільний телефон. Зірка схопилася за обличчя та впала на підлогу.

Артистку вивели зі сцени, щоб надати допомогу. Охорона одразу помітила того, хто скоїв злочин. Ним виявися 27-річний Ніколас Малвагна. Його затримали та доправили у місцевий поліцейський відділок.

"Слідство встановило, що 27-річний чоловік навмисно кинув мобільний телефон у 33-річну співачку, яка була на сцені. Особа затримана. Постраждалу доправили до лікарні у стабільному стані", — говорить представник поліції Нью-Йорка.

У лікарні зірці наклали три шви, і вже за кілька годин вона опублікувала фото у соціальній мережі з синцями та пов'язкою. Bebe Rexha заспокоїла фанатів і сказала, що з нею все добре.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bebe Rexha (@beberexha)

Нагадаємо, співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.

Співачка Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Зірка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів.

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