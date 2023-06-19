Поліція заарештувала чоловіка, який розбив обличчя відомій співачці на сцені

Співачка Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/

Співачка Bebe Rexha нещодавно постраждала під час свого концерту. Один із прихильників кинув у неї мобільний телефон, на щастя, порушнику не вдалося втекти.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка, номінантка премії Grammy Bebe Rexha під час виступу у Нью-Йорку травмувалася. Знаменитість вийшла на сцену, коли у неї полетів мобільний телефон. Зірка схопилася за обличчя та впала на підлогу.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu — Ross (@RossBernaud) June 19, 2023

Артистку вивели зі сцени, щоб надати допомогу. Охорона одразу помітила того, хто скоїв злочин. Ним виявися 27-річний Ніколас Малвагна. Його затримали та доправили у місцевий поліцейський відділок.

"Слідство встановило, що 27-річний чоловік навмисно кинув мобільний телефон у 33-річну співачку, яка була на сцені. Особа затримана. Постраждалу доправили до лікарні у стабільному стані", — говорить представник поліції Нью-Йорка.

У лікарні зірці наклали три шви, і вже за кілька годин вона опублікувала фото у соціальній мережі з синцями та пов'язкою. Bebe Rexha заспокоїла фанатів і сказала, що з нею все добре.

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