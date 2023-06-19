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Полиция арестовала мужчину, разбившего лицо известной певице на сцене

19 июня 2023 18:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Полиция арестовала мужчину, разбившего лицо известной певице на сцене
Певица Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Bebe Rexha недавно пострадала во время концерта. Один из поклонников бросил в нее мобильный телефон, к счастью, нарушителю не удалось скрыться.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица, номинантка премии Grammy Bebe Rexha, во время выступления в Нью-Йорке травмировалась. Знаменитость вышла на сцену, когда в нее полетел мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол.

Артистку увели со сцены, чтобы оказать помощь. Охрана сразу заметила того, кто совершил преступление. Им оказался 27-летний Николас Малвагна. Его задержали и доставили в местное полицейское отделение.

"Следствие установило, что 27-летний мужчина намеренно бросил мобильный телефон в 33-летнюю певицу, которая была на сцене. Личность задержана. Пострадавшую доставили в больницу в стабильном состоянии", — говорит представитель полиции Нью-Йорка.

В больнице звезде наложили три шва, и уже через несколько часов она опубликовала фото в социальной сети с синяками и повязкой. Bebe Rexha успокоила фанатов и сказала, что с ней все хорошо.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Bebe Rexha (@beberexha)

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