Полиция арестовала мужчину, разбившего лицо известной певице на сцене

Певица Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/

Певица Bebe Rexha недавно пострадала во время концерта. Один из поклонников бросил в нее мобильный телефон, к счастью, нарушителю не удалось скрыться.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица, номинантка премии Grammy Bebe Rexha, во время выступления в Нью-Йорке травмировалась. Знаменитость вышла на сцену, когда в нее полетел мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол.

Absolutely great show ruined by fan throwing their phone @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) 19 Jun, 2023

Это Bebe Rexha being rshed of concert venue here in NYC po someone threw fucking phone and hit her face as she was leaving the tage. Были все, что попали в хорошую пору и когда был человек, мы были все blast, I mean whold even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu — Ross (@RossBernaud) 19 июня 2023

Артистку увели со сцены, чтобы оказать помощь. Охрана сразу заметила того, кто совершил преступление. Им оказался 27-летний Николас Малвагна. Его задержали и доставили в местное полицейское отделение.

"Следствие установило, что 27-летний мужчина намеренно бросил мобильный телефон в 33-летнюю певицу, которая была на сцене. Личность задержана. Пострадавшую доставили в больницу в стабильном состоянии", — говорит представитель полиции Нью-Йорка.

В больнице звезде наложили три шва, и уже через несколько часов она опубликовала фото в социальной сети с синяками и повязкой. Bebe Rexha успокоила фанатов и сказала, что с ней все хорошо.

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