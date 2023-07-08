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У мережі з'явилось відео побиття Брітні Спірс

8 липня 2023 11:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
У мережі з'явилась відео побиття Брітні Спірс
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Брітні Спірс днями потрапила до скандальної ситуації. Зірка отримала ляпаса від охоронця відомого спортсмена, а тепер в мережі з'явилось відео інциденту.

Відео опублікував портал TMZ.

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На відео співачку Брітні Спірс б'є по обличчю начальник служби безпеки клубу NBA, який супроводжував баскетболіста Віктора Вембаньяму. Інцидент стався в холі одного з закладів Лос-Анджелеса.

Спортсмен йшов усередину, коли його побачила Спірс. Співачка спробувала привітати спортсмена і сфотографуватися з ним. Однак щойно вона підійшла до баскетболіста, її відштовхнув його охоронець і вдарив по обличчю на очах у натовпу.

Спірс вже подала позов до поліції проти секьюріті Віктора Вембаньями.

 

Чоловік співачки Сем Асгарі вже прокоментував інцидент.

"Я проти насильства у будь-якому прояві, за винятком самозахисту чи захисту того, хто слабший. Але захист будь-якої жінки, особливо моєї дружини, не підлягає дискусії. Я вважаю свою реакцію стриманою, враховуючи те, що сталося, і я сподіваюся, що чоловік, про якого йдеться, засвоїть урок і змінить свою зневагу до жінок. Дякуємо за підтримку", — прокоментував Асгарі.

Також чоловік співачки згодом додав, що його дружина за 25 років своєї успішної кар'єри жодного разу не образила шанувальника.

Нагадаємо, чоловік артистки Сем Асгарі привітав її з першою річницю шлюбу.

Раніше Брітні Спірс порадувала фанатів черговим відео, на якому демонструє фігуру та гарний настрій. Артистка позувала в океанських хвилях у жовтому бікіні.

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