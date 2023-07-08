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Полиция закрыла дело об избиении Бритни Спирс

8 июля 2023 17:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Полиция закрыла дело об избиении Бритни Спирс
Певица Бритни Спирс. Фото:
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Скандал вокруг избиения певицы Бритни Спирс оброс новыми подробностями. После того как полиция изучила видеоматериалы, правоохранители объявили о своем решении.

Об этом пишет The Guardian.

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Сама себя ударила

Полиция Лас-Вегаса закрыла дело о вероятном избиении Бритни Спирс после просмотра съемки с камер видеонаблюдения на месте инцидента. На видео заметно, что певица сама случайно ударила себя по лицу после того, как телохранитель Виктора Вембаньямы убрал ее руку с плеча спортсмена.

Друзья певицы возмущены поведением охранника спортсмена и утверждают, что все, что нужно Спирс, это публичные извинения.

"А если бы там был ребенок? Если бы человек с ограниченными возможностями похлопал его по плечу, попросив автограф? Его посадили бы в тюрьму. Охранник не подозревал, кто за его спиной, он просто ударил. Никто не бежал, не кричал, никаких противоправных действий против охранника. Они просто обидели ее. Им надо извиниться и все утихнет. Но они утверждают, что она сама себя ударила. Хотя на видео видно другое. После того, что она прошла, они обвиняют ее во всем", — поделился друг певицы.

Ранее Бритни Спирс подошла к 19-летнему французскому баскетболисту Виктору Вембаньям, который направлялся в ресторан в одном из комплексов казино в Лас-Вегасе, и прикоснулась к нему со спины, чтобы привлечь его внимание. Охранник спортсмена, быстро отреагировав, оттолкнул певицу. Бритни обратилась в полицию, обвинив мужчину в избиении.

Напомним, муж певицы Бритни Спирс, получившей оплеуху от охранника известного спортсмена, прокомментировал инцидент. Сэм Асгари возмутился ситуацией, которая произошла с его супругой.

Ранее Бритни Спирс порадовала фанатов очередным видео, на котором демонстрирует фигуру и хорошее настроение. Артистка позировала в океанских волнах в желтом бикини.

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