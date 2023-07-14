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Полиция задержала женщину, подозреваемую в смерти внука Роберта Де Ниро

14 июля 2023 08:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Полиция задержала женщину, подозреваемую в смерти внука Роберта Де Ниро
Актер Роберт Де Ниро. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне голливудский актер Роберт Де Ниро похоронил 19-летнего внука Леонардо, сына своей старшей дочери Дрены. Парень умер от передозировки наркотиков. Полиция уже задержала подозреваемую по громкому делу.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Полицейские задержали женщину, которая, по их мнению, напрямую связана со смертью Леонардо от передозировки. Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что 20-летняя женщина была задержана в Нью-Йорке. Полиция и федералы считают, что она продала наркотики Леонардо перед его гибелью. Пока неизвестно, какие обвинения ей предъявят.

Власти еще не обнародовали официальную причину смерти звездного внука. Однако на прошлой неделе его мать, Дрена Де Ниро, сказала: "Кто-то продал ему таблетки с фентанилом, о которых они знали, но все равно продали их ему".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Правоохранительные органы рассматривают смерть Леонардо как передозировку. Парень был найден в собственной комнате в сидячей позиции. У его тела обнаружили наркотики и средства для их употребления.

Леонардо Де Ниро в 2018-м снялся  в фильме "Звезда родилась", сыграв сына лучшего друга Брэдли Купера, Джорджа. Также звездный внук появился в американо-португальской ленте "Кабаре Максим".

Напомним, ранее мы писали, что была обнародована причина смерти актера Адама Ричи, которого называли "младшим братом Америки". Также мы рассказывали, что отец Роберт Де Ниро показал фото одномесячной дочери и назвал ее имя.

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