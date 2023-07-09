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Роберт Де Ніро прийшов на похорон свого 19-річного онука: фото

9 липня 2023 17:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Роберт Де Ніро прийшов на похорон свого 19-річного онука: фото
Актор Роберт Де Ніро. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудський актор Роберт Де Ніро відвідав похорони сина своєї старшої доньки Дрени. Хлопець пішов із життя в 19 років. Траурна церемонія відбулася в Нью-Йорку, на Мангеттені.

Про це повідомляє видання New York Post.

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Похорони на Мангеттені

79-річний Роберт Де Ніро приїхав на похорон у чорному позашляховику. Майже всю траурну церемонію він обіймав 52-річну доньку Дрену, коли труну з тілом його онука виносили з похоронного бюро Френка Е. Кемпбелла у Верхньому Іст-Сайді.

Де Ніро, одягненого в чорний костюм, супроводжувала охорона. Церемонію відвідав і батько Леонардо, художник Карлос Родригес.

Похорон онука Роберта Де Ніро. Фото: Kevin C. Downs/New York Post
Похорон онука Роберта Де Ніро. Фото: Kevin C. Downs/New York Post
Похорон онука Роберта Де Ніро. Фото: Kevin C. Downs/New York Post

Після короткого богослужіння шестеро чоловіків в чорних костюмах і білих рукавичках винесли труну через вхідні двері та поклали її в катафалк.

Де Ніро стояв біля Дрени, обійнявши її рукою. Потім він приєднався до родичів в одному з позашляховиків і поїхав. Сім’я попрощалася з Леонардо на кладовищі у Валгаллі, штат Нью-Йорк, де похований батько Роберта Де Ніро.

Смерть підлітка розглядається як можливе передозування. Джерела в поліції повідомили, що бездиханне тіло Леонардо Де Ніро Родрігеса було знайдено у квартирі в нижній частині Мангеттену з білою порошкоподібною речовиною та приладдям для вживання наркотиків.

Роберт Де Ніро з донькою та померлим онуком. Фото: New York Post

Нагадаємо, раніше ми писали, що була оприлюднена причина смерті актора Адама Річі, якого називали "молодшим братом Америки". Також ми розповідали, що новоспечений батько Роберт Де Ніро показав фото одномісячної доньки та назвав її ім'я.

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