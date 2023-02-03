Умер французский модельер Пако Рабанн

Французский модельер, революционер стиля 1960-х Пако Рабанн

На 89-м году жизни скончался французский модельер-кутюрье испанского происхождения Пако Рабанн. Он неоднократно приезжал в Украину и делился своими впечатлениями от нашей страны.

Об этом сообщает издание Women's Wear Daily.

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Смерть подтвердила испанская группа Puig, контролирующая дом моды и парфюмерный бизнес Paco Rabanne.

"Пако Рабанн сделал трансгрессию магнетической. Кто еще мог побуждать модных парижанок требовать платья из пластика и металла? Кто, как ни Пако Рабанн, мог представить себе аромат под названием Calandre — это слово означает "автомобильный гриль", знаете, и превратить его в икону современной женственности. Этот радикальный, бунтарский дух отличал его: есть только один Рабанн. С его смертью мы еще раз напоминаем о его огромном влиянии на современную моду, о духе, живущем в доме, носящем его имя", — сказал он. Хосе Мануэль Альбес, президент отдела моды и красоты Puig.

В 1966 году Рабанн в Париже представил свою первую коллекцию: двенадцать моделей из "современных материалов". Наряды из бумаги, пластика, металла на босоногих белых и темнокожих девушках. Его показ был замечен международной прессой.

Рабанн продолжил экспериментировать, он создал коллекцию нарядов из бумаги, считавшей одеждой будущего. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи и металла, плетеные кольчуги, с добавлением сухих цветов, кружева. Геометрические прогрессии, комбинирование материалов Пако Рабанн использовал все.

В 1969 году дизайнер создал свои первые духи Calandre, а в 1973-м он перевернул мир парфюмерии, создав мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева Paco Rabanne pour Homme.

Отошел от мира моды в 1999 году, хотя и занимался консультированием.

Не раз посещал Киев. В 2006 году находился с выставкой графики из 26 листов, выдержанной в черно-белой гамме, в помещении галереи Фонда содействия развитию искусств. Увиденные им изменения времен Оранжевой Революции он обобщил метафорически: "Украина напоминает мне сейчас цветок, который на глазах раскрывает свои лепестки".

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