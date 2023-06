Умер фронтмен американской группы The Nerves

Участники группы The Nerves. Фото: Google

Ушел из жизни основатель и фронтмен популярной в 1970-х американской группы The Nerves Джек Ли. Музыканту было 71 год.

Об этом сообщает издание Deadline.

Подробности

Смерть Ли наступила еще 26 мая в Санта-Монике (Калифорния), однако известно об этом стало только сейчас. Долгое время музыкант боролся с раком толстой кишки.

Музыкант вместе с Полом Коллинзом и Питером Кейсом основал трио The Nerves в 1974-м. Группа просуществовала всего четыре года и выпустила лишь один одноименный EP, ставший хитом в США.

Самым известным треком The Nerves стал Hanging on the Telephone, который написал именно Ли. В 1978-м песню перепела Blondie, благодаря чему композиция вернулась в музыкальные чарты.

Воссоединение участников The Nerves в 2012-м прошло без Ли. В 2007 году он основал новый коллектив Jack Lee Inferno.

Джек Ли в молодости. Фото: Google

Джек Ли в старости. Фото: Google

