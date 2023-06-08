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Умер фронтмен американской группы The Nerves

8 июня 2023 19:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Умер фронтмен американской группы The Nerves
Участники группы The Nerves. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ушел из жизни основатель и фронтмен популярной в 1970-х американской группы The Nerves Джек Ли. Музыканту было 71 год.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Подробности

Смерть Ли наступила еще 26 мая в Санта-Монике (Калифорния), однако известно об этом стало только сейчас. Долгое время музыкант боролся с раком толстой кишки.

Музыкант вместе с Полом Коллинзом и Питером Кейсом основал трио The Nerves в 1974-м. Группа просуществовала всего четыре года и выпустила лишь один одноименный EP, ставший хитом в США.

Самым известным треком The Nerves стал Hanging on the Telephone, который написал именно Ли. В 1978-м песню перепела Blondie, благодаря чему композиция вернулась в музыкальные чарты.

Воссоединение участников The Nerves в 2012-м прошло без Ли. В 2007 году он основал новый коллектив Jack Lee Inferno.

Джек Ли в молодости. Фото: Google
Джек Ли в старости. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что ушел из жизни известный голливудский актер Джордж Магарис. Исполнителю главной роли популярного телесериала 1960-х "Шоссе 66" было 94 года.

Также мы рассказывали, что Бейонсе и Наоми Кэмпбелл отреагировали на смерть американо-швейцарской певицы Тины Тернер.

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