Умер бывший муж Евы Лонгории - причина внезапной смерти

Актриса Ева Лонгория. Фото: WireImage

Звезда сериала "Главный госпиталь" Тайлер Кристофер скончался в возрасте 50 лет. Ранее актер был женат на Еве Лонгории.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер Морис Бенар сообщил, что Тайлер Кристофер был прекрасным человеком. Коллега сказал, что покойный помогал всем, кто страдал от зависимости, так как сам в свое время поборол алкоголизм.

Коллеги о смерти актера Тайлера Кристофера. Фото: социальные сети.

"Тайлер умер сегодня утром после сердечного приступа в своей квартире в Сан-Диего. Тайлер был по-настоящему талантливой личностью, выкладывался в каждой сцене, он наслаждался своей актерской игрой, даря радость своим преданным поклонникам. Тайлер был доброй душой и отличным другом для всех, кто его знал. Он поддерживал улучшение психического здоровья и лечение наркомании, откровенно рассказывал о своей борьбе с биполярной депрессией и алкоголизмом. Мы чрезвычайно опустошены потерей нашего дорогого друга и молимся за его детей и родителей", — говорится в заявлении коллег.

С 2002 по 2004 год Кристофер был женат на звезде сериала "Отчаянные домохозяйки" Еве Лонгории.

Актер сыграл роль Николаса Кассадина в 1153 эпизодах "Главного госпиталя" с 1996 по 2016 год. За свою работу над сериалом он получил четыре номинации на "Эмми", а в 2016 году получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

В последующие годы он сыграл в 159 эпизодах другого сериала "Дни нашей жизни" с 2018 по 2019 год.

Кристофер был дважды женат: на Лонгории и на бывшей ведущей ESPN Бриенни Педиго с 2008 по 2021 год. От Педиго у звезды родилось двое детей — 10-летний сын Грейсон Джеймс и 4-летняя дочь Богема.

В последние годы актера мучили юридические проблемы, связанные с алкоголем: его арестовали шесть месяцев назад после того, как он упал в обморок пьяным в аэропорту Лос-Анджелеса, что стало его вторым публичным арестом в состоянии опьянения за три года.

В 2022 году Кристофер появился в подкасте о психическом здоровье "State of Mind".

Во время эпизода он открыто говорил о своей алкогольной зависимости и своем первом бокале алкоголя в возрасте девяти лет.

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