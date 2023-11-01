Умер бывший муж Евы Лонгории - причина внезапной смерти

Умер бывший супруг Евы Лонгории — причина внезапной смерти
Звезда сериала "Главный госпиталь" Тайлер Кристофер скончался в возрасте 50 лет. Ранее актер был женат на Еве Лонгории.
Об этом пишет Daily Mail.
Внезапная смерть актера
Актер Морис Бенар сообщил, что Тайлер Кристофер был прекрасным человеком. Коллега сказал, что покойный помогал всем, кто страдал от зависимости, так как сам в свое время поборол алкоголизм.
"Тайлер умер сегодня утром после сердечного приступа в своей квартире в Сан-Диего. Тайлер был по-настоящему талантливой личностью, выкладывался в каждой сцене, он наслаждался своей актерской игрой, даря радость своим преданным поклонникам. Тайлер был доброй душой и отличным другом для всех, кто его знал. Он поддерживал улучшение психического здоровья и лечение наркомании, откровенно рассказывал о своей борьбе с биполярной депрессией и алкоголизмом. Мы чрезвычайно опустошены потерей нашего дорогого друга и молимся за его детей и родителей", — говорится в заявлении коллег.
С 2002 по 2004 год Кристофер был женат на звезде сериала "Отчаянные домохозяйки" Еве Лонгории.
Актер сыграл роль Николаса Кассадина в 1153 эпизодах "Главного госпиталя" с 1996 по 2016 год. За свою работу над сериалом он получил четыре номинации на "Эмми", а в 2016 году получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.
В последующие годы он сыграл в 159 эпизодах другого сериала "Дни нашей жизни" с 2018 по 2019 год.
Кристофер был дважды женат: на Лонгории и на бывшей ведущей ESPN Бриенни Педиго с 2008 по 2021 год. От Педиго у звезды родилось двое детей — 10-летний сын Грейсон Джеймс и 4-летняя дочь Богема.
В последние годы актера мучили юридические проблемы, связанные с алкоголем: его арестовали шесть месяцев назад после того, как он упал в обморок пьяным в аэропорту Лос-Анджелеса, что стало его вторым публичным арестом в состоянии опьянения за три года.
В 2022 году Кристофер появился в подкасте о психическом здоровье "State of Mind".
Во время эпизода он открыто говорил о своей алкогольной зависимости и своем первом бокале алкоголя в возрасте девяти лет.
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