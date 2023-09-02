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Умер миллиардер, который обвинял королевскую семью в убийстве принцессы Дианы

2 сентября 2023 11:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Умер миллиардер, который обвинял королевскую семью в убийстве принцессы Дианы
Бизнесмен Мохаммед Аль-Файед и принцесса Диана. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Великобритании скончался египетский бизнесмен Мохаммед Аль-Файед, отец продюсера Доди, у которого был роман с принцессой Дианой. Миллиардеру было 94 года.

Об этом сообщает издание AP.

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Подробности

О смерти бизнесмена говорится в заявлении его семьи, которое опубликовал принадлежавший ему когда-то футбольный клуб "Фулхэм". При жизни Аль-Файед не раз публично говорил, что Доди и Диана погибли в автокатастрофе в Париже в 1997 году в результате сговора, организованного принцем Филиппом, мужем королевы Елизаветы II.

Мохаммед утверждал, что королевская семья организовала несчастный случай во Франции, поскольку им нравилось, что Диана встречается с египтянином. Аль-Файед уверял, что Диана была беременна и планировала выйти замуж за Доди, а королевская семья не могла допустить, чтобы принцесса вышла замуж за мусульманина.

Мохаммед Аль-Файед. Фото: Google

По заключению следствия, Диана и Доди погибли из-за неосторожных действий водителя. Тот работал в отеле Ritz, принадлежащем Аль-Файеду. Независимые расследования, проведенные в Великобритании и Франции, также пришли к выводу, что сговора не было.

Отношения Аль Файеда с королевской семьей были показаны в пятом сезоне сериала "Корона".

Мохаммед Аль-Файед и Доди в сериале "Корона". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что брат принцессы Дианы рассказал о мистическом совпадении смерти своей сестры. Также мы рассказывали, что принц Гарри с женой едва не повторил трагическую судьбу матери.

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