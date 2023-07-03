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Помер онук Роберта Де Ніро

3 липня 2023 13:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Помер онук Роберта Де Ніро
Старша донька актора Роберта Де Ніро з померлим сином. Фото: Instagram/drenadeniro
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В родині 79-річного американського актора Роберта Де Ніро сталося горе. Помер один з його онуків, Леонардо. Хлопцю було лише 19 років. 

Про це у своїх соцмережах повідомила старша донька голлівудської зірки, Дрена.

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51-річна Дрена, яка народилась в першому шлюбі Роберта Де Ніро з акторкою Даян Ебботт, не стала повідомляти причини смерті сина. Вона лише зазначила, що хлопець не прокинувся вранці. Дрена опублікувала його фото та звернулась до померлого юнака в соцмережах, назвавши його "прекрасним милим ангелом".

"Ти був моєю радістю, моїм серцем і всім, що коли-небудь було чистим і справжнім у моєму житті. Я хотіла б бути з тобою прямо зараз. Не знаю, як жити без тебе, але я спробую продовжувати і поширювати любов і світло, які ти так змусив мене відчути, ставши твоєю мамою", — написала старша донька Роберта Де Ніро. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Drena (@drenadeniro)

В першому шлюбі, окрім Дрени, у Роберта та Даян народився син Рафаель. У другому, зі світською левицею Грейс Хайтауер, з'явились ще один син та донька. Також актор є батьком синів-близнюків, Джуліана та Аарона Кендріка, від колишньої коханої Тукі Сміт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що новоспечений батько Роберт Де Ніро показав фото одномісячної доньки та назвав її ім'я. Також ми розповідали, що оприлюднена причина смерті актора Адама Річі, якого називали "молодшим братом Америки".

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