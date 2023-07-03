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Умер внук Роберта Де Ниро

3 июля 2023 13:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Умер внук Роберта Де Ниро
Старшая дочь актера Роберта Де Ниро с умершим сыном. Фото: Instagram/drenadeniro
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В семье 79-летнего американского актера Роберта Де Ниро случилось горе. Умер один из его внуков, Леонардо. Парню было всего 19 лет.

Об этом в своих соцсетях сообщила старшая дочь голливудской звезды Дрена.

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51-летняя Дрена, родившаяся в первом браке Роберта Де Ниро с актрисой Дайан Эбботт, не стала сообщать причины смерти сына. Она лишь отметила, что парень не проснулся утром. Дрена опубликовала его фото и обратилась к умершему юноше в соцсетях, назвав его "прекрасным милым ангелом".

"Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни. Я хотела бы быть с тобой прямо сейчас. Не знаю, как жить без тебя, но я попытаюсь продолжать и распространять любовь и свет, которые ты так заставил меня почувствовать, став твоей мамой", — написала старшая дочь Роберта Де Ниро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Drena (@drenadeniro)

В первом браке, кроме Дрены, у Роберта и Дайяны родился сын Рафаэль. Во втором, со светской львицей Грейс Хайтауэр, появились еще один сын и дочь. Также актер является отцом сыновей-близнецов, Джулиана и Аарона Кендрика, от бывшей возлюбленной Туки Смит.

Напомним, ранее мы писали, что новоиспеченный отец Роберт Де Ниро показал фото одномесячной дочери и назвал ее имя. Также мы рассказывали, что обнародована причина смерти актера Адама Ричи, которого называли "младшим братом Америки".

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