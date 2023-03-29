Помер український композитор, який працював з Кароль, Білик та іншими артистами: причина смерті
Пішов з життя відомий в українському шоу-бізнесі композитор та аранжувальник Павло Дремлюженко. Останні місяці він боровся з онкологією.
Про смерть повідомили на офіційній сторінці Павла у Facebook.
-
У Харківській області на міні підірвався автомобіль: є поранені і загиблі
-
ЗСУ навчилися протидіяти "шахедам", — Ігнат
-
Французький дім моди Balenciaga представив балетки для чоловіків: відгуки критиків
-
Хорватія передасть Україні додаткову військову допомогу: про що йде мова
-
Коли сіяти перці на розсаду у 2023 році: сприятливі дати у квітні
-
Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні: перехоплення СБУ
-
"Мотор" у Європейській Лізі: від "провалу" на старті до "драми" в плей-оф
-
Весняний контрнаступ ЗСУ: експерти розповіли про можливі сценарії боїв
-
У США заявили, що викрили російського шпигуна: що відомо про бразильського студента Феррейра
-
Польща хоче наростити виробництво зброї для України перед контрнаступом, — Моравецький
Подробиці
Дремлюженко працював над піснями багатьох українських артистів, серед яких співачки Тіна Кароль, Ірина Білик, Ліда Лі, гурт The Hardkiss та інші. Після початку повномасштабної війни, яку Павло зустрів з родиною в Броварах, він вступив в лави ТРО, його навчили користуватися автоматом. Композитор відправив родину на захід, а згодом й до Польщі, а сам захищав Батьківщину.
Згодом стан його здоров’я став погіршуватися. Він виїхав до Польщі як багатодітний батько. Саме там йому поставили невтішний діагноз — рак крові. Сім'я Дремлюженко продала машину та інше рухоме майно, підключилися друзі.
Павло до останнього боровся з онкологією. Композитор мріяв повернутися на сцену. На жаль, рак переміг. Дремлюженко помер у Польщі.
На сторінці музиканта колеги та друзі висловлюють свої співчуття родині Павла та згадують його.
- Дуже складно підібрати слова. Дуже складно описати все, що нас пов'язувало за 13 років роботи разом. Величезна втрата яку важко зрозуміти, дуже рано. Співчуття та сил рідним
- Твоя музика — це океан. Твоє серце — більше за сонце. Вони назавжди живуть та грітимуть усіх, хто знаєш. Ти живий гідно і яскраво, та не здавався без бою. Лети у вічність, друже. Я завжди сумуватиму
- Паша, ти змінив моє життя на до та після. Ти завжди підтримував, навіть коли вже сам не міг говорити. Ти завжди до кінця вірив у краще та боровся. Твоя надія та віра в життя ніколи не згасала в тобі ні на мить. Ти є неймовірним світлом і силою, яку Бог подарував мені в моєму житті
Нагадаємо, раніше ми писали, що пішла з життя близька родичка співачки Софії Ротару. Також ми розповідали, що у віці 56 років помер зірка фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Зоряні війни", британський актор Пол Грант.