Помер український композитор, який працював з Кароль, Білик та іншими артистами: причина смерті

Композитор та аранжувальник Павло Дремлюженко

Пішов з життя відомий в українському шоу-бізнесі композитор та аранжувальник Павло Дремлюженко. Останні місяці він боровся з онкологією.

Про смерть повідомили на офіційній сторінці Павла у Facebook.

Подробиці

Дремлюженко працював над піснями багатьох українських артистів, серед яких співачки Тіна Кароль, Ірина Білик, Ліда Лі, гурт The Hardkiss та інші. Після початку повномасштабної війни, яку Павло зустрів з родиною в Броварах, він вступив в лави ТРО, його навчили користуватися автоматом. Композитор відправив родину на захід, а згодом й до Польщі, а сам захищав Батьківщину.

Згодом стан його здоров’я став погіршуватися. Він виїхав до Польщі як багатодітний батько. Саме там йому поставили невтішний діагноз — рак крові. Сім'я Дремлюженко продала машину та інше рухоме майно, підключилися друзі.

Павло до останнього боровся з онкологією. Композитор мріяв повернутися на сцену. На жаль, рак переміг. Дремлюженко помер у Польщі.

На сторінці музиканта колеги та друзі висловлюють свої співчуття родині Павла та згадують його.

Дуже складно підібрати слова. Дуже складно описати все, що нас пов'язувало за 13 років роботи разом. Величезна втрата яку важко зрозуміти, дуже рано. Співчуття та сил рідним

Твоя музика — це океан. Твоє серце — більше за сонце. Вони назавжди живуть та грітимуть усіх, хто знаєш. Ти живий гідно і яскраво, та не здавався без бою. Лети у вічність, друже. Я завжди сумуватиму

Паша, ти змінив моє життя на до та після. Ти завжди підтримував, навіть коли вже сам не міг говорити. Ти завжди до кінця вірив у краще та боровся. Твоя надія та віра в життя ніколи не згасала в тобі ні на мить. Ти є неймовірним світлом і силою, яку Бог подарував мені в моєму житті

Нагадаємо, раніше ми писали, що пішла з життя близька родичка співачки Софії Ротару. Також ми розповідали, що у віці 56 років помер зірка фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Зоряні війни", британський актор Пол Грант.