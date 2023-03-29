Умер украинский композитор, работавший с Кароль, Билык и другими артистами: причина смерти

Композитор и аранжировщик Павел Дремлюженко

Ушел из жизни известный в украинском шоу-бизнесе композитор и аранжировщик Павел Дремлюженко. В последние месяцы он боролся с онкологией.

О смерти сообщили на официальной странице Павла в Facebook.

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Дремлюженко работал над песнями многих украинских артистов, среди которых певицы Тина Кароль, Ирина Билык, Лида Ли, группа The Hardkiss и другие. После начала полномасштабной войны, которую Павел встретил с семьей в Броварах, он вступил в ряды ТРО, его научили пользоваться автоматом. Композитор отправил семью на запад, а затем и в Польшу, а сам защищал Родину.

Со временем состояние его здоровья стало ухудшаться. Он уехал в Польшу как многодетный отец. Там ему поставили неутешительный диагноз — рак крови. Семья Дремлюженко продала машину и другое имущество, подключились друзья.

Павел до последнего боролся с онкологией. Композитор мечтал возвратиться на сцену. К сожалению, рак победил. Дремлюженко скончался в Польше.

На странице музыканта коллеги и друзья выражают соболезнования семье Павла и вспоминают его.

Очень сложно подобрать слова. Очень сложно описать все, что нас связывало за 13 лет работы вместе. Огромная потеря, которую трудно понять, очень рано. Соболезнования и сил родным

Твоя музыка — это океан. Твое сердце больше солнца. Они навсегда живут и будут греть всех, кого знаешь. Ты жил достойно и ярко, но не сдавался без боя. Лети в вечность, друг. Я всегда буду скучать

Паша, ты изменил мою жизнь на до и после. Ты всегда поддерживал, даже когда сам не мог говорить. Ты всегда до конца верил в лучшее и боролся. Твоя надежда и вера в жизнь никогда не угасала в тебе ни на мгновение. Ты невероятный свет и сила, которую Бог подарил мне в моей жизни

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