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Помер засновник культового ВІА "Смерічка"

17 травня 2023 12:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Помер засновник культового ВІА "Смерічка"
Композитор Левко Дутківський. Фото: Facebook/mykhajlo.masliy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У вівторок ввечері, 16 травня, в Чернівцях помер композитор та засновник легендарного ВІА "Смерічка" Левко Дутківський. Народному артисту України було 80 років. 

Про смерть Левка Тарасовича у своєму Facebook повідомив культурний експерт  Михайло Маслій.

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Левко Дутківський помер в кардіологічному центрі після перенесеного інфаркту і коронавірусу. Саме завдяки йому світ дізнався такі імена як Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, а пісні Володимира Івасюка набули небувалої популярності. Мало хто знає, але Дутківський допоміг в кар’єрі Іво Бобулу та Софії Ротару. 

"Саме він підхопив європейську  хвилю біг–біту в далекому 1966 році в невеличкому буковинському районному містечку Вижниці і перший почав поєднувати тогочасні ритми, гармонію поп– та рок–музики з народним гуцульським, буковинським, загальноукраїнським мелосом і фольклором, виробляючи таким чином свій власний стиль, створивши високопрофесійний колектив, на який рівнялися, в якого вчилися", — написав Маслій.

Вокально-інструментальний ансамбль "Смерічка". Фото: Facebook/mykhajlo.masliy

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла зірка серіалу "Головний госпіталь", який внесли до книги рекордів Гіннеса. Також ми розповідали, що була оприлюднена причина смерті зірки фільму "Славні хлопці", голлівудського актора Рея Ліоттавіда.

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