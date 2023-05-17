Умер основатель культового ВИА "Смеричка"

Композитор Левко Дутковский. Фото: Facebook/mykhajlo.masliy

Во вторник вечером, 16 мая, в Черновцах скончался композитор и основатель легендарного ВИА "Смеричка" Левко Дутковский. Народному артисту Украины было 80 лет.

О смерти Левко Тарасовича в своем Facebook сообщил культурный эксперт Михаил Маслий.

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Левко Дутковский умер в кардиологическом центре после перенесенного инфаркта и коронавируса. Именно благодаря ему мир узнал такие имена как Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, а песни Владимира Ивасюка приобрели небывалую популярность. Мало кто знает, но Дутковский помог в карьере Иво Бобулу и Софии Ротару.

"Именно он подхватил европейскую волну биг-бита в далеком 1966 году в небольшом буковинском районном городке Вижницы и первый начал сочетать тогдашние ритмы, гармонию поп- и рок-музыки с народным гуцульским, буковинским, общеукраинским мелосом и фольклором, создавая таким образом свой стиль, высокопрофессиональный коллектив, на который равнялись, у которого учились", — написал Маслий.

Вокально-инструментальный ансамбль "Смеричка". Фото: Facebook/mykhajlo.masliy

Напомним, ранее мы писали, что скончалась звезда сериала "Главный госпиталь", который внесли в книгу рекордов Гиннеса. Также мы рассказывали, что была обнародована причина смерти звезды фильма "Славные парни", голливудского актера Рэя Лиоттавида.