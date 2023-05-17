Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Умер основатель культового ВИА "Смеричка" arrow

Умер основатель культового ВИА "Смеричка"

17 мая 2023 12:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Умер основатель культового ВИА "Смеричка"
Композитор Левко Дутковский. Фото: Facebook/mykhajlo.masliy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во вторник вечером, 16 мая, в Черновцах скончался композитор и основатель легендарного ВИА "Смеричка" Левко Дутковский. Народному артисту Украины было 80 лет.

О смерти Левко Тарасовича в своем Facebook сообщил культурный эксперт Михаил Маслий.

Читайте также:

Смерть легенды

Левко Дутковский умер в кардиологическом центре после перенесенного инфаркта и коронавируса. Именно благодаря ему мир узнал такие имена как Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, а песни Владимира Ивасюка приобрели небывалую популярность. Мало кто знает, но Дутковский помог в карьере Иво Бобулу и Софии Ротару.

"Именно он подхватил европейскую волну биг-бита в далеком 1966 году в небольшом буковинском районном городке Вижницы и первый начал сочетать тогдашние ритмы, гармонию поп- и рок-музыки с народным гуцульским, буковинским, общеукраинским мелосом и фольклором, создавая таким образом свой стиль, высокопрофессиональный коллектив, на который равнялись, у которого учились", — написал Маслий.

Вокально-инструментальный ансамбль "Смеричка". Фото: Facebook/mykhajlo.masliy

Напомним, ранее мы писали, что скончалась звезда сериала "Главный госпиталь", который внесли в книгу рекордов Гиннеса. Также мы рассказывали, что была обнародована причина смерти звезды фильма "Славные парни", голливудского актера Рэя Лиоттавида.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас