Умер 27-летняя звезда сериалов Отчаянные домохозяйки, Полиция Нью-Йорка Остин Мэйджорс

Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27
Молодая голливудская звезда, актер Остин Мэйджорс, умер в возрасте 27 лет. Его тело нашли в приюте для бездомных в Лос-Анджелесе (США).
Об этом сообщает издание ET.
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По информации правоохранительных органов, актер принял смертельную дозу медпрепарата. Было ли это случайностью или самоубийство пока не сообщается. Вскрытие тела Мейджорса уже проведено, результаты токсикологии будут готовы через несколько месяцев.
"Остин был любящим, артистическим, блестящим и добрым человеком. Он очень радовался и гордился своей актерской карьерой. Остин был активным скаутом и окончил среднюю школу Salutatorian. Он окончил Школу кинематографических искусств USC со страстью к режиссуре и продюсированию музыки", — написала в своем заявлении семья актера.
Поклонникам Остин запомнился по роли Тео в сериале "Полиция Нью-Йорка". Кроме того, актер снялся в таких шоу, как "Невада", "Скорая помощь", "Граница", "Морская полиция", "Отчаянные домохозяйки". В последний раз артист появлялся на экране в 2009 году в ситкоме "Как я встретил вашу маму".
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