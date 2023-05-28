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Умер звезда сериала "Шоссе 66"

28 мая 2023 09:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Умер звезда сериала "Шоссе 66"
Исполнители главных ролей в сериале "Шоссе 66". Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ушел из жизни известный голливудский актер Джордж Махарис. Исполнителю главной роли популярного телесериала 1960-х "Шоссе 66" было 94 года.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Актер скончался еще в среду, 24 мая, в своем доме в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, США). Однако, только сейчас об этом сообщил его давний друг и опекун Марк Бахан.

Махариз прославился благодаря роли База Мердока в телесериале "Шоссе 66", за исполнение которой в 1962 году он был номинирован на прайм-таймовую премию "Эмми". Также в разгар своей славы записал многочисленные музыкальные альбомы, а позже снимался в непродолжительном телевизионном сериале "Самая смертная игра"

Постер сериала "Шоссе 66". Фото: google.com

Махарис покинул сериал "Шоссе 66", так и не завершил съемки в третьем сезоне. Причиной стали проблемы со здоровьем, включая гепатит.

"Я должен защитить свое будущее. Если я продолжу идти в таком темпе, я дурак. Даже если у вас есть 4 млн долларов в банке, вы не можете купить другую печень", — сказал Махарис в интервью 1963 года.

Голливудский актер Джордж Махарис в молодости. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что Бейонсе и Наоми Кэмпбелл отреагировали на смерть американо-швейцарской певицы Тины Тернер. Также мы рассказывали, что в авиакатастрофе в Швейцарии погиб известный французский режиссер Валентин Пети, снимавший клипы и рекламу в Украине.

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