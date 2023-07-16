Умерла легендарная Джейн Биркин

Певица Джейн Биркин. Фото: instagram.com/janebirkinoff/

Певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Тело звезды у нее дома обнаружила сиделка.

Об этом пишет Daily Mail

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Здоровье Биркин беспокоило еще в 2002 году, когда ей поставили диагноз лейкемия. В 2021 году певица также перенесла инсульт и в этом же году была вынуждена отменить несколько концертов. В марте прошлого года она снова отменила шоу после того, как сломала лопатку.

Биркин известна благодаря музыкальной карьере и моде. Имя Джен лежит в основе культовой сумочки Hermés Birkin, появившейся на свет в 1983 году.

Она является одной из самых известных британских сенсаций шестидесятых, известна своими романами, поразительной внешностью и чувством моды. Наиболее известна благодаря французскому дуэту Je T'aime... Moi Non Plus, который она спела со своим бывшим Сержом Генсбургом в 1968 году.

Джейн Биркин сыграла в таких фильмах, как "Бассейн", "Слоган", "Романс злодея", "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет", "Смерть на Ниле" и не только. Она была настоящей иконой стиля, образы которых вдохновили миллионы девушек во всем мире.

Непростая жизнь

Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года в семье военно-морского офицера и актрисы.

В 17 лет она вышла замуж за композитора Джеймса Бонда Джона Барри, от которого родила дочь Кейт, но брак длился всего три года.

Ее кинодебют в 1966 году вызвал резонанс с ее обнаженной сценой в свинговой классике шестидесятых годов Микеланджело Антонионе Blow Up.

После встречи с Генсбуром в Париже на съемках романтической комедии, где он был ее партнером, она переехала во Францию навсегда. Их музыкальные и романтические отношения были бурными.

Во время одной из их безумных ссор Биркин бросилась в реку Сену после того, как бросила в лицо Генсбуру пирог с заварным кремом.

Позже у них родилась дочь Шарлотта, которая сама стала очень успешной актрисой и певицей. Наконец Биркин покинула Гинсбурга в 1980 году.

В кино она перешла в артхаусные постановки, получив три номинации на "Сезар" — французскую премию "Оскар" — начиная с фильма "Пират" в 1985 году.

В 1998 году вышла ее первая пластинка без Генсбура, A la Legere. Но она неоднократно возвращалась в его репертуар, исполняя его хиты в сопровождении полного оркестра по всему миру, в частности в 2020 году в Нью-Йорке, где выступала с Игги Попом.

Ее жизнь была отмечена трагедией: ее старшая дочь Кейт Берри, фотограф, покончила жизнь самоубийством в 2013 году.

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